حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe

لم تنته رحلة مايا أبو الحسن الجمالية مع انتهاء حفل انتخاب ملكة جمال الكون ليل السبت.

فما أن أسدلت الستارة على المسابقة في السالفادور حتى اختارت منظمة Miss Universe المشتركة اللبنانية مع ست متباريات أخريات للمشاركة في مجموعة أنشطة ثقافية وخيرية في المكسيك، وهي الدولة التي ستستضيف مسابقة ملكة جمال الكون العام المقبل.

وسترافق مايا كل من ملكة جمال نيكاراغوا الفائزة باللقب هذا العام، وملكات جمال تايلاند، بويرتو ريكو، فينيزويلا، الفيليبين والمكسيك.

وتأتي هذه الدعوة لتؤكد الانطباع الجيد الذي تركته مايا أبو الحسن على هذه النسخة من المسابقة العالمية، وهي قد استطاعت أن تكسب حب الجمهور من كل أنحاء العالم حتى لو لم يكن الحظ حليفها للفوز باللقب.