للسيدات... استبدلن الـLeggings بهذه السراويل الرائجة والمريحة (صور)

مع انتشار موضة السراويل الرياضية الرائدة لدى السيدات في السنوات الماضية، تبدلت طريقة اللبس في عام 2023 واستبدلتها النساء بنوع آخر من السراويل المريحة الضيقة من فوق والواسعة في المنطقة السفلية.

وتروّج المؤثرات الشابات هذا العام لقطعة ثياب لطالما استخدمتها النساء لارتدائها في المنزل أو إلى مكان غير رسمي إطلاقاً، وهي سراويل اليوغا الرائجة.

حسنًا، هذا ما أطلق عليه جيل الألفية، على أي حال. وبدورها، انتشرت نصائح هانا براون، من جيل الألفية على تيك توك، والتي تطلق على نفسها اسم "عالمة الأنثروبولوجيا الفتاة المثيرة"، بشكل متكرر حول أسلوب الحصول على مصادر تتعلق بالموضة من "فتيات تيك توك المثيرات"، وهي مجموعة غير رسمية من الجميلات الشابات اللواتي ساعدن في جعل التطبيق المثير للجدل نافعاً في ما يتعلّق بالأمور التابعة للأزياء الرائجة.

وأوضحت الشابة أن الفرق الأكبر بين سراويل اليوغا في الماضي والسراويل الضيقة الواسعة اليوم هو أن جيل الألفية يفضل ارتدائها بألوان ثابتة مع حزام خصر رفيع، مقارنة بجيل الألفية، الذين اشتروا السراويل بطبعات زاهية غريبة الأطوار أو باللون الأسود مع حزام خصر سميك مطوي.

و"سراويل اليوغا" ليست هي الشيء الوحيد الذي يعيد جيل الألفية إحياءه على طريقته الخاصة، إذ تم إحياء بعض الاتجاهات الرائجة في عام 2000، منها "القمصان مع صور الفوشار، التنانير القصيرة، الحواجب، والجينز منخفض الخصر.