2min

حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"! (فيديو)

حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"!







ولا يمكن وصف هذا الحذاء، ذو الخدع البصرية، الذي يصل إلى الركبة، والذي يصل سعره إلى أقل من 2500 دولار بقليل في خيارين فقط للون البشرة، إلا بأنه "غريب،" وفقًا لمؤثرة الموضة إيزابيل ألين، المعروفة باسم @izzipoopi أو Izzi فقط بنسبة 1.4. مليون متابع على تيك توك.



وقامت منشئة المحتوى بفتح صندوق حذائها أمام الكاميرا، وهي تضحك وتسحب زوجًا من الأحذية المصممة من الصندوق البرتقالي الخاص بالعلامة التجارية.



وتتماشى الأحذية مع سلسلة من القطع المرحة - والتي انتشرت بعد ذلك - والتي حيرت الإنترنت، مثل الأحذية الحمراء الكبيرة من MSCHF أو حقيبة اليد الصغيرة من ماركة Louis Vuitton.



ووفقًا لوصف حذاء "Illusion"، فإن التصميم المذهل من مجموعة خريف وشتاء 2023 الخاصة بدار الأزياء هو إشارة إلى "حركة الفن السريالي".



وفي مقطع آخر، حاولت تصميم الأحذية مع تنورة سوداء قصيرة، والتي قالت إنها تبدو "رائعة للغاية".



وقالت بحماس: "اعتقدت أنني أريد إعادة هذه الأحذية، لكنني الآن أريد الاحتفاظ بها إلى الأبد".



لسوء الحظ، حتى معظم متابعيها من محبي الموضة لم يتمكنوا من موافقتها الرأي. في أحدث عروض الأزياء المحيرة، عرضت شركة لويس فويتون لأول مرة زوجًا من الأحذية المصبوغة لتقليد ساق المرأة، وجوارب كاحل بيضاء وحذاء أسود، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ولا يمكن وصف هذا الحذاء، ذو الخدع البصرية، الذي يصل إلى الركبة، والذي يصل سعره إلى أقل من 2500 دولار بقليل في خيارين فقط للون البشرة، إلا بأنه "غريب،" وفقًا لمؤثرة الموضة إيزابيل ألين، المعروفة باسم @izzipoopi أو Izzi فقط بنسبة 1.4. مليون متابع على تيك توك.وقامت منشئة المحتوى بفتح صندوق حذائها أمام الكاميرا، وهي تضحك وتسحب زوجًا من الأحذية المصممة من الصندوق البرتقالي الخاص بالعلامة التجارية.وتتماشى الأحذية مع سلسلة من القطع المرحة - والتي انتشرت بعد ذلك - والتي حيرت الإنترنت، مثل الأحذية الحمراء الكبيرة من MSCHF أو حقيبة اليد الصغيرة من ماركة Louis Vuitton.ووفقًا لوصف حذاء "Illusion"، فإن التصميم المذهل من مجموعة خريف وشتاء 2023 الخاصة بدار الأزياء هو إشارة إلى "حركة الفن السريالي".وفي مقطع آخر، حاولت تصميم الأحذية مع تنورة سوداء قصيرة، والتي قالت إنها تبدو "رائعة للغاية".وقالت بحماس: "اعتقدت أنني أريد إعادة هذه الأحذية، لكنني الآن أريد الاحتفاظ بها إلى الأبد".لسوء الحظ، حتى معظم متابعيها من محبي الموضة لم يتمكنوا من موافقتها الرأي. @izzipoopi Replying to @aishaﾒ૦ ♬ original sound - IZZI