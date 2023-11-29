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هايدي كلوم وابنتها تلفتان الأنظار في الملابس الداخلية الحمراء! (صورة)

موضة وجمال
2023-11-29 | 07:03
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هايدي كلوم وابنتها تلفتان الأنظار في الملابس الداخلية الحمراء! (صورة)
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هايدي كلوم وابنتها تلفتان الأنظار في الملابس الداخلية الحمراء! (صورة)

هايدي كلوم وابنتها تلفتان الأنظار في الملابس الداخلية الحمراء! (صورة)

بمناسبة اقتراب عيد الميلاد، ارتدت هايدي كلوم ملابس داخلية حمراء مع ابنتها، وفقاً لموقع "ذا صن".

والعارضة الألمانية الأصل التي تحولت إلى نجمة تلفزيونية، تبلغ 50 عاماً، وابنتها ليني 19 عامًا، يمثلان الوجه الاعلاني لـ Intimissimi، الخاصة بالملابس الداخلية.

ويُذكر أن والد ليني البيولوجي هو رجل الأعمال فلافيو برياتوري، ولكن تبناها زوج هايدي "سيل" عندما كانت في الخامسة من عمرها. 

وكان شريك هايدي السابق، سيل، حاضرًا عند ولادتها وقام بتربيتها لتكون ملكًا له.

وبدأت ليني عرض الأزياء عندما كانت مراهقة، وظهرت منذ ذلك الحين في عدد من المجلات مع والدتها، ومن دونها.

ولدى هايدي والمغني البريطاني سيل ثلاثة أطفال إضافيين: هنري وجوناه ولو، ويُذكر أنهما انفصلا عام 2014.
 

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