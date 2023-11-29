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هل تغسلين وجهك بما فيه الكفاية؟... إليكِ ما يقوله أطباء الجلد!
موضة وجمال
2023-11-29 | 09:25
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هل تغسلين وجهك بما فيه الكفاية؟... إليكِ ما يقوله أطباء الجلد!
هل تغسلين وجهك بما فيه الكفاية؟... إليكِ ما يقوله أطباء الجلد!
"هل تغسلين وجهك بما فيه الكفاية؟"، قالت الدكتورة سابنا باليب، طبيبة الأمراض الجلدية ومؤسسة سبرينغ ستريت للأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، إن هذا سؤال كثيراً ما تسمعه من العديد من المرضى، مضيفةً: "من الواضح أن هناك جدلاً حول هذا وأن المرضى يبحثون عن إجابات لهذا الموضوع المهم".
وبحسب صحيفة "
نيويورك بوست
"، فقد كشف أطباء الأمراض الجلدية الذين تمت استشارتهم إنهم يوصون عادةً بغسل وجهك مرتين في اليوم.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ويندي لونج ميتشل، طبيبة الأمراض الجلدية المقيمة في نيويورك: "بشكل عام، غسل وجهك مرتين في اليوم هو قاعدة جيدة، ولكن هذا يعتمد على نوع بشرتك وأسلوب حياتك وأنشطتك اليومية"، موضحة: "إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة، فسوف تحتاج إلى أن تضع في اعتبارك مقدار غسل وجهك، لذا فإن مرة واحدة في اليوم قد تكون كافية لبعض الناس، أما إذا كان لديك الكثير من إنتاج الزيت، فأنت بحاجة إلى غسل وجهك مرتين يوميًا لتنظيف البشرة وإزالة الزيوت الزائدة التي تسد المسام."
أمّا طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة مورغانا كولومبو، فقد كشفت أن "غسل الوجه قبل النوم ومرة أخرى عند الاستيقاظ في الصباح يعد "مثاليًا لتنظيف البشرة من الأوساخ المتراكمة".
وأشارت إلى أن "الوقت غير القابل للتفاوض لغسل الوجه هو في نهاية اليوم قبل النوم، وأنه يجب القيام بذلك قبل تطبيق أي منتجات إضافية للعناية بالبشرة".
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