هل تغسلين وجهك بما فيه الكفاية؟... إليكِ ما يقوله أطباء الجلد!

هايدي كلوم وابنتها تلفتان الأنظار في الملابس الداخلية الحمراء! (صورة)

هايدي كلوم وابنتها تلفتان الأنظار في الملابس الداخلية الحمراء! (صورة)

حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"! (فيديو)