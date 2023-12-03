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في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)

موضة وجمال
2023-12-03 | 05:33
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في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)
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في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)

في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة!

خطفت دوا ليبا الأضواء في حفل إصدار سيناريو باربي في لوس أنجلوس ليلة السبت، وهو أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها رومان جافراس.
 
وبدت المغنية البالغة من العمر 26 عامًا، وكأنها أميرة في فستان قصير فضي مع حذاء جلدي أسود يصل إلى الركبة في حفل لدار النشر Faber & Faber، الذي أقيم للاحتفال بإصدار سيناريو فيلم باربي الذي كتبته غريتا غيرويغ ونوح بومباخ.

وبشعرها البني الجديد ومكياجها الطبيعي الناعم، احتلت الفائزة بجائزة جرامي مركز الصدارة.

واستقطب الحفل، الذي أقيم في منطقة بندري في غرب هوليود، عدداً من المواهب البارزة، من بينهم نجما باربي مارغوت روبي وريان غوسلينج.
 
Dua Lipa stole the spotlight at the Barbie screenplay publishing party in Los Angeles on Saturday night.
 
 
Rocking sheer stockings and a set of black leather knee-high boots for the celeb-heavy occasion, Dua commanded attention
 
 
Dua and Billie Eilish hung out at the Barbie party as they both had songs on the soundtrack

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