في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)

في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة!



خطفت دوا ليبا الأضواء في حفل إصدار سيناريو باربي في لوس أنجلوس ليلة السبت، وهو أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها رومان جافراس.



وبدت المغنية البالغة من العمر 26 عامًا، وكأنها أميرة في فستان قصير فضي مع حذاء جلدي أسود يصل إلى الركبة في حفل لدار النشر Faber & Faber، الذي أقيم للاحتفال بإصدار سيناريو فيلم باربي الذي كتبته غريتا غيرويغ ونوح بومباخ.



وبشعرها البني الجديد ومكياجها الطبيعي الناعم، احتلت الفائزة بجائزة جرامي مركز الصدارة.



واستقطب الحفل، الذي أقيم في منطقة بندري في غرب هوليود، عدداً من المواهب البارزة، من بينهم نجما باربي مارغوت روبي وريان غوسلينج.