الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس

موضة وجمال
2023-12-04 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس

مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس

في إحدى الليالي الخريفية في باريس، يخلع عدد من الوافدين أحذيتهم عند مدخل متجر "لورانس إيرلاين" للأزياء الافريقية، ثم يرتدون قطعة من الملابس ويختارون آلة موسيقية لحضور حفلة خاصة يحييها المغني وعازف الغيتار النيجيري كيزيا جونز.

ولا تشارك المصممة الفرنسية الكاميرونية لورانس شوفان-بوتو التي تصنّع تصاميمها في ساحل العاج، في أسبوع الموضة في باريس، لكنها افتتحت متجرها في وسط العاصمة الفرنسية في حزيران الفائت، ساعيةً إلى إبراز الموضة بأسلوب مختلف.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل سفرها إلى ساحل العاج حيث تمضي نصف وقتها، تقول لورانس إنّ عرض الأزياء في باريس "لن يكون الهدف النهائي"، مضيفةً "من المنطقي أكثر أن نقدّم تجارب نكتشف فيها أسلوباً جديداً للتعامل مع الملابس والوجود وارتداء الأزياء".

وللتعرف إلى مجموعتها الجديدة، دعت المصممة نحو 15 شخصاً إلى متجرها لحضور حفلة موسيقية تفاعلية لكيزيا جونز الذي عُرف بفضل أدائه في مترو باريس واشتهر سنة 1992 بأغنية منفردة عنوانها "ريذم إز لوف" ("Rythm is love") ويمتزج فيها أسلوبا البلوز والفانك.

ويستمتع المدعوون بالموسيقى بعدما يختار كل منهم قطعة ملابس ثم يتحدث مع المغني النيجيري الذي تتولى شوفان-بوتو تصميم ملابسه منذ أكثر من عشر سنوات.

وقبل أسابيع قليلة، أدّى النجم الموسيقي الأميركي جون باتيست مرتدياً كيمونو من تصميم لورانس أغنية La boheme برفقة الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، خلال عشاء خاص ضمّ نخبة من مصممي الأزياء العالميين.

وتقول المصممة "شعرت بالفخر عندما علمت أنّ باتيست ارتدى قطعة ملابس صُمّمت في افريقيا".

وتشير لورانس إلى أنّ هذا الكيمونو المصنوع من قماش فاسو دان فاني الذي يتم إحضاره من بوركينا فاسو "يعود إلى الثقافة اليابانية وجرى تصنيعه في أحد مشاغلي في ساحل العاج"، مضيفةً "كان وسيلة لتسليط الضوء على جمال إفريقيا". ومن بين زبائن المصممة المغني البلجيكي ستروماييه المعروف بحبّه للألوان والرسوم التي تتميّز بها الماركة.

"أصليّ" 
 
  تعلّمت لورانس فنّ الأزياء في استوديو "بيرسو" في باريس ثم عملت لدى دار "لوي فويتون" وفي دور أزياء مختلفة، وصمّمت أولى مجموعاتها في ساحل العاج قبل أن تفتتح متجراً لها في لندن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتستخدم مواد بلاستيكية وقماش الواكس الذي أحضره الهولنديون من إندونيسيا إلى إفريقيا ثم بدأ المصممون المحليون ينسبونه إليهم.

وكان استخدام قماش الواكس الذي تمثّل بعض نقشاته تفاصيل حياة النساء من أساسيات الموضة الإفريقية.

وكانت تسعى شوفان-بوتو إلى إعادة استخدام هذا القماش ضمن سياق جديد وإظهار جانب آخر من الابتكار، بعيداً عن الكليشيهات.

ولا تزال حتى اليوم تستخدم قماش الواكس لكنّها تسعى إلى إبراز قطن غرب إفريقيا الذي يتم تصديره بشكل أساسي لاستخدامه في تصنيع قطع الملابس ذات الاستخدام الواحد.

وتقول "في ساحل العاج، نحن محظوظون بوجود القطن الذي يُنسَج في غونفرفيل"، مضيفةً "من المهم إبراز كل المواد التي يمكن إيجادها في إفريقيا الغربية وإعادة إدخالها إلى خزائن الملابس المعاصرة".

وكانت ماركة "لورانس ايرلاين" أُطلقت بدايةً على أنها ماركة نسائية ثم استحالت للأزياء الرجالية بعدما اتّضح وجود "عدد كبير من الزبائن الرجال العالميين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً" بالتصاميم الخاصة بها.

وتقول لورانس "تخصصت في القمصان التي كانت بمثابة لوحة قماشية لي".

وتوفر مصممة الأزياء راهناً ملابس "بسيطة وفي الوقت نفسه قوية لناحية اختيار المواد والألوان والرسوم".

وأعادت خلال الصيف المنصرم إطلاق أزياء نسائية ترتديها بنفسها.

وتختم حديثها بالقول "كنت منذ البداية فنانة تنجز عملها في مكان صغير وتقوم بتجارب"، لكنّ الوقت حان "لترسيخ وجود لي" و"مشاركة ملابس ولحظات أصيلة".
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

مصممة

أزياء

كاميرون

باريس

LBCI التالي
موضة الوشم في إيران تخرج من الظل
في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:03

رونالدينيو يتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان

LBCI
أخبار دولية
10:40

شولتس يعرب عن "صدمته" غداة مقتل ألماني بهجوم بالسكين في باريس

LBCI
أخبار دولية
2023-12-03

مقتل سائح الماني في هجوم باريس... بورن: لن نستسلم بوجه الإرهاب

LBCI
أخبار دولية
2023-12-03

تفاصيل عن منفذ هجوم باريس ليل السبت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
03:16

موضة الوشم في إيران تخرج من الظل

LBCI
موضة وجمال
2023-12-03

في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2023-12-01

مصممو أزياء سعوديون يحظون أخيرا بفرصة إقامة عروض في بلدهم بعد نجاحهم في الخارج

LBCI
موضة وجمال
2023-11-30

أظافر الأكريليك قد تكون خطيرة ومعدية... هل سمعتم بـ"كلورونيشيا" أو متلازمة الأظافر الخضراء؟! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-12-02

شارون ستون تتفاعل مع نانسي عجرم.. وترقص على "آه ونص" (فيديو)

LBCI
منوعات
05:57

حادثة أليمة أودت بحياة طفل أثناء ذهابه مع عائلته للصلاة...وهكذا ظهر المجرم مبتسماً!

LBCI
خبر كاذب
03:54

مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟

LBCI
خبر عاجل
2023-07-29

نصرالله: على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

وزير الخارجية الإيراني: النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

"أسواق بيروت" عائدة... والعين على الأسواق الأخرى في وسط بيروت التي تلفها العتمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

سحب قرعة كأس الأمم الأوروبية... ومجموعة الاصعب من حظ إسبانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

كيف تصنع فيلما من مجرّد فكرة في السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الموضة السريعة.. fast pollution

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

المرحلة الثانية من العملية العسكرية على غزة بدأت... والهدف هذه المرة خان يونس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الصحة للمرة الأولى في مؤتمر الأقطاب للمناخ... والأبيض يمثل لبنان في الإجتماع الوزاري العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:32

مجزرة جديدة في جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رفض أميركي لخطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:19

هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
10:27

الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
07:20

حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! ​(فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:20

جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:30

ولد بلا أطراف وحقق إنجازات مبهرة... أنطوني نحول للـLBCI: حلم كشف حالتي لوالدي وهذا سر نجاحي وسعادتي! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:54

عاصفة ثلجية تؤدي إلى توقف مطار ميونيخ والطائرات تتجمد في مكانها! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:58

في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين

LBCI
آخر الأخبار
14:34

الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف بالبحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More