الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الفيلر" أصبح قديم الطراز... وخبراء يكشفون عن العلاجات الجديدة!

موضة وجمال
2023-12-04 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الفيلر&quot; أصبح قديم الطراز... وخبراء يكشفون عن العلاجات الجديدة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الفيلر" أصبح قديم الطراز... وخبراء يكشفون عن العلاجات الجديدة!

كشف عدد من الخبراء أن الحشوات التجميلية أو "الفيلر" أصبحت قديمة الطراز مع اقبال النساء على المظهر الطبيعي أكثر، ويخشين الأخطاء الفادحة من خبراء التجميل غير الكفوئين.
 
ويعتقد أطباء التجميل أن الشفاه والخدود المتضخمة قد قضت أيامها، في حين أن الإجراءات الأكثر تقدمًا التي تجعل البشرة تبدو أصغر سنًا بدأت تنطلق مع تغير الاتجاهات.
 
وأفادت الكلية البريطانية للطب التجميلي أو BCAM أن أعضائها قاموا هذا العام بإصلاح 3523 حالة حدث فيها خطأ تجميلي، مقارنةً بـ 3323 حالة في عام 2022.
 
وكان ما يقرب من النصف، أي 44 في المئة، نتيجة "الفيلر".
 
وقال الدكتور إد روبنسون، الذي يعمل في عيادات خاصة في شيشاير: "يطلب عدد أقل من عملائي الفيلر، وأتوقع أن تستمر الأرقام في الانخفاض في العام المقبل".
 
وأضاف: "سيكون هناك اختراعاً جديداً في العلاجات التي تعمل على تحسين نوعية الجلد بدلا من تغيير شكل الوجه."
 
ووجدت الأبحاث مؤخرًا أن حمض الهيالورونيك المستخدم في معظم "الفيلر" يمكن أن يسبب الألم والكتل والمضاعفات الأخرى بعد سنوات من وضعها.
 
وبالتالي، فتشمل العلاجات الجديدة حقن البولينوكليوتيدات والعلاج بالبلازما لزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد لإبقائه مرنًا وشابًا.
 
وقالت الدكتورة كاثرين فيريس، رئيسة BCAM: "أعتقد أننا نبتعد عن الأيام التي كان الناس يريدون فيها تكبير حجم تكاوين الوجه... كثير من الناس لا يريدون شفاه كبيرة وممتلئة، بل يريدون مظهراً أكثر طبيعية".
 
وختمت بالقول: "التقنيات الجديدة لها مخاطر وآثار جانبية أقل من الطرق التقليدية".
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

الحشوات التجميلية

الفيلر

أطباء

خبراء

اختراع جديد

الجلد

حمض الهيالورونيك

حقن

البولينوكليوتيدات

العلاج بالبلازما.

LBCI التالي
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس
في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-11-29

هل تغسلين وجهك بما فيه الكفاية؟... إليكِ ما يقوله أطباء الجلد!

LBCI
آخر الأخبار
15:55

مايا نعمة لعشرين30: لا خطط إدارية واضحة وكجمعيات نعمل على خطط إدارة مع خبراء والمشاريع تتقدم إلى وزارة الزراعة قبل التطبيق

LBCI
أخبار دولية
2023-12-04

رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية لأعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي: هل ستتمكنون أنتم ومنظمتكم من قول الشيء نفسه؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-01

50% من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في هذا البلد هم من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-12-04

موضة الوشم في إيران تخرج من الظل

LBCI
موضة وجمال
2023-12-04

مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس

LBCI
موضة وجمال
2023-12-03

في أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومشرقة! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2023-12-01

مصممو أزياء سعوديون يحظون أخيرا بفرصة إقامة عروض في بلدهم بعد نجاحهم في الخارج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-11-03

سفارات الغرب تنتقل من التهديد إلى القبول بالأمر الواقع (الاخبار)

LBCI
فنّ
2023-09-15

قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-12-02

معجبة من ذوي الهمم تقتحم المسرح... وتصرّف مؤثّر من أحلام الشامسي (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-03

باستخدام الذكاء الاصطناعي... أسترازينيكا تطور تطور عقاراً لمكافحة السرطان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:51

أيمن شناعة للـLBCI: "طلائع طوفان الأقصى" هي إطار شعبي فلسطيني يتبع لـ"حماس"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لهذه الاسباب كرة القدم الانكليزية هي الاجمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الاعتماد على الغاز لانتاج الطاقة في لبنان ضروري للانتقال الى انبعاثات اقل فمن أين نأتي به؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

كيف بدت أسواق بيروت في افتتاح موسم الأعياد السحري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لبنان وتوتال يتفاوضان على تلزيم البلوكين ٨ و١٠

LBCI
أخبار لبنان
13:36

في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت... أمسية لكورال سيدة الجمهور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أين سيتخذ قرار تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ابن رميش سمير... قصة صمود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:37

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان

LBCI
منوعات
05:39

ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟

LBCI
فنّ
04:48

أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!

LBCI
حال الطقس
00:39

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
05:53

حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!

LBCI
منوعات
08:12

أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!

LBCI
منوعات
04:42

فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:45

طلبت فستانا ذهبيا عبر الانترنت... ما حصلت عليه أثار غضبها: أريد استرداد أموالي! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More