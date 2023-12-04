"الفيلر" أصبح قديم الطراز... وخبراء يكشفون عن العلاجات الجديدة!

كشف عدد من الخبراء أن الحشوات التجميلية أو "الفيلر" أصبحت قديمة الطراز مع اقبال النساء على المظهر الطبيعي أكثر، ويخشين الأخطاء الفادحة من خبراء التجميل غير الكفوئين.

ويعتقد أطباء التجميل أن الشفاه والخدود المتضخمة قد قضت أيامها، في حين أن الإجراءات الأكثر تقدمًا التي تجعل البشرة تبدو أصغر سنًا بدأت تنطلق مع تغير الاتجاهات.

وأفادت الكلية البريطانية للطب التجميلي أو BCAM أن أعضائها قاموا هذا العام بإصلاح 3523 حالة حدث فيها خطأ تجميلي، مقارنةً بـ 3323 حالة في عام 2022.

وكان ما يقرب من النصف، أي 44 في المئة، نتيجة "الفيلر".

وقال الدكتور إد روبنسون، الذي يعمل في عيادات خاصة في شيشاير: "يطلب عدد أقل من عملائي الفيلر، وأتوقع أن تستمر الأرقام في الانخفاض في العام المقبل".

وأضاف: "سيكون هناك اختراعاً جديداً في العلاجات التي تعمل على تحسين نوعية الجلد بدلا من تغيير شكل الوجه."

ووجدت الأبحاث مؤخرًا أن حمض الهيالورونيك المستخدم في معظم "الفيلر" يمكن أن يسبب الألم والكتل والمضاعفات الأخرى بعد سنوات من وضعها.

وبالتالي، فتشمل العلاجات الجديدة حقن البولينوكليوتيدات والعلاج بالبلازما لزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد لإبقائه مرنًا وشابًا.

وقالت الدكتورة كاثرين فيريس، رئيسة BCAM: "أعتقد أننا نبتعد عن الأيام التي كان الناس يريدون فيها تكبير حجم تكاوين الوجه... كثير من الناس لا يريدون شفاه كبيرة وممتلئة، بل يريدون مظهراً أكثر طبيعية".

وختمت بالقول: "التقنيات الجديدة لها مخاطر وآثار جانبية أقل من الطرق التقليدية".