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متحف متروبوليتان في نيويورك يسلط الضوء على مصممات عالميات منسيات
موضة وجمال
2023-12-07 | 10:33
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متحف متروبوليتان في نيويورك يسلط الضوء على مصممات عالميات منسيات
متحف متروبوليتان في نيويورك يسلط الضوء على مصممات عالميات منسيات
يخصّص متحف متروبوليتان في نيويورك معرضه الجديد للموضة للمصممات سعيا إلى تجاوز بعض الصور النمطية وتسليط الضوء على شخصيات لم تحظ بالاهتمام الكافي.
ومن أبرز القطع المشاركة في معرض "ويمِن دريسينغ ويمِن" (نساء يلبسن نساء) فستان للمصممة الأميركية-الإفريقية الرائدة آن لوي التي لم تلق اهتماما كبيرا، رغم أنها صممت فستان زفاف جاكي كينيدي عام 1953.
ويتميز هذا الفستان المصنوع من الموسلين بتفاصيله الرائعة ووروده الحريرية ونسيج التفتا المتشابك.
وقبل ثلاثة عقود من ظهور جاكي في الفستان الذي صمّمته لوي، أصدرت دار الأزياء الفرنسية "بروميه" فستانا من تصميم "السيدة شارلوت" أطلق عليه "لا غارسون".
ومن خلال 80 قطعة لـ70 مصممة أزياء، يقدّم المعرض أيضا لمحة عن فن الملابس النسائية من القرن العشرين حتى العصر الحديث، بالإضافة إلى رسائل الدفاع عن البيئة لمصممات مثل غابرييلا هيرست وهيلاري تايمور.
وقالت ميليسا هوبر الأمينة المشاركة لمعهد "كوستيوم إنستيتيوت" التابع للمتحف "الأمر الأكثر أهمية هو إظهار التنوع المذهل للمصممات اللواتي كن حاضرات عبر التاريخ واللواتي قدمن كل هذه المساهمات القيمة في مجال الموضة".
وأضافت "نحن نطمح إلى تبديد الصور النمطية التي تفيد بأن النساء عمليات أكثر من الرجال وأنهن يأتين بابتكاراتهن وهن يفكرن بأنفسهن".
بدأت قصة العديد من المصممات في ورش الخياطة التي عادة ما كانت النساء يرسلن إليها.
لكنّ عددا منهن تركن بصمتهن مطلع القرن العشرين من بينهن المصممات الفرنسيات مادلين فيونيه وجان لانفان وغابرييل شانيل.
وغاص المعهد في مجموعته التي تضم 33 ألف قطعة تمثل سبعة قرون من الملابس مع اختياره ملابس صممتها إلسا سكياباريلي ونينا ريتشي وفيفيان ويستوود.
كذلك، يتطرّق المعرض الذي كان تنظيمه مقررا في العام 2020 للاحتفال بمرور قرن على حصول المرأة الحق في التصويت في الولايات المتحدة لكنه أرجئ بسبب جائحة كوفيد، إلى مسألة "الغياب" أو "الإغفال" في مجموعات المتاحف، مثل الأزياء الكبيرة المقاس.
وسيسلّط الضوء بشكل أكبر على المجموعة خلال معرض الأزياء الرئيسي للمتحف "سليبينغ بيوتيز: ريإويكيننغ فاشن" في ربيع العام 2024 حين سيعرض أكثر القطع ندرة وأكثرها هشاشة.
وستقام حفلة "ميت غالا" التي تستضيف قائمة من أبرز المشاهير في مانهاتن يوم 6 أيار للاحتفال بافتتاح المعرض الذي يمكن للعامة زيارته في الفترة الممتدة من 10أيار حتى 2 أيلول. ويشارك في رعاية المعرضين تطبيق "تيك توك".
وسيضم المعرض الانغماسي الشامل حوالى 250 قطعة من الملابس والأكسسوارات تمتد على أربعة قرون، من أرشيفات "معهد الأزياء" الواسعة التي تضم 33 ألف قطعة، من سترة مطرزة من القرن السابع عشر إلى فستان مصنوع من الصدف من تشكيلة ألكسندر ماكوين لربيع وصيف 2001.
ويعد "ميت غالا" المصدر الرئيسي لتمويل معهد "كوستيوم إنستيتيوت". وتولت آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوغ، إدارة هذه الحفلة الخيرية في التسعينات وحولتها إلى واحدة من أكثر الحفلات صخبا في العالم.
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