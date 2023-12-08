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عارضات تحولن شارع مانشستر إلى منصة عرض أزياء! (صور)
موضة وجمال
2023-12-08 | 05:12
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عارضات تحولن شارع مانشستر إلى منصة عرض أزياء! (صور)
عارضات تحولن شارع مانشستر إلى منصة عرض أزياء! (صور)
احتشد المشاهير وعارضات الأزياء والمئات من مصممي الأزياء العالميين في أحد شوارع مدينة مانشستر، الخميس، فيما حولته العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة شانيل إلى منصة عرض أزياء مرموقة.
وكان الممثلون كريستين ستيوارت وهيو غرانت وتيلدا سوينتون من بين النجوم في شارع توماس في الحي الشمالي بالمدينة، وكذلك المخرجة صوفيا كوبولا.
واستخدمت عارضات الأزياء، بما في ذلك كارين إلسون من مانشستر، الطريق كممر، مع مزيج من الحانات العصرية والمحلات التجارية التقليدية التي توفر الخلفية لعرض Metiers d'Art.
وكان من بين الحضور أيضًا الممثلين جينا كولمان، وكالوم سكوت هاولز، وجوجو مباثا رو، ولوسي بوينتون. وكان من بين الضيوف الآخرين المؤلفة جانيت وينترسون وأوليفيا أتوود داك من جزيرة الحب والممثلة التايوانية غوي لون مي واليابانية ساكورا أندو.
والتقط النجوم الصور عند مدخل متجر Clark Brothers العريق - وهو متجر مستلزمات للبيع بالتجزئة لم يكن سوى عدد قليل من الناس قد لاحظوه من قبل، وخارج حانة Bay Horse Tavern، التي استحوذت عليها شانيل طوال الليل.
وبالنسبة لغالبية الأسبوعين الفائتين، فقد تم إغلاق الحانات والمحلات التجارية بعد انتقال الشركة الى الشارع للتحضير للعرض.
وعوضت شركة شانيل الشركات الموجودة في الشارع عن إغلاق أبوابها لكنها رفضت الكشف عن المبلغ الذي أنفقته في المدينة.
ولم يذكر المستشار لوثفور رحمان، عضو مجلس الوزراء لشؤون الثقافة في مانشستر، المبلغ الذي دفعته الشركة، لكنه قال إنها "استثمرت في المدينة" وأن الحدث سيساعد الاقتصاد المحلي.
وقال إن العرض كان "رائعًا بالنسبة لمانشستر ورائعًا لطموحنا في أن نصبح وجهة عالمية"، مضيفًا: "حقيقة أن شانيل اختارت القدوم إلى مانشستر تثبت أننا نفعل شيئًا صحيحًا".
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
تحولن
مانشستر
أزياء!
(صور)
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