الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما هي الألوان وقصات الشعر الرائجة لهذا الموسم؟
موضة وجمال
2023-12-19 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ما هي الألوان وقصات الشعر الرائجة لهذا الموسم؟
ما هي الألوان وقصات الشعر الرائجة لهذا الموسم؟
من الأمور الأساسية التي تهتم بها المرأة في مظهرها هو شعرها، ومع كل موسم تختلف صيحات الألوان والطول الأكثر رواجا.
ولفت خبير الشعر سيمون حنا لموقع الـLBCI، الى أن "ألوان الشعر الأكثر رواجا لهذا الشتاء هي البني والنحاسي والأحمر، كما أن الألوان الدافئة إجمالا تعتبر موضة الشعر لهذا الموسم".
وأضاف حنا أن "خصلات الـLowlight هي من أكثر صيحات الشعر رواجا بالنسبة للألوان لهذا الشتاء".
أما بالنسبة لقصات الشعر، فأوضح حنا أن "الـCurtain Bang لا تزال مطلوبة ورائجة بشكل كبير، حيث يتم قص الغرة بشكل أقصر من الداخل، وتصبح أطول كلما ابتعدت الغرة عن الوجه."
كما لفت حنا إلى أن " قصة الشعر الكاريه لا تزال الموضة الأكثر تداولا لهذا الشتاء".
وختم حنا بالتأكيد أن "أهم أمر يجب التركيز عليه بالنسبة للشعر هو أن لكل سيدة قصة ولون يليقان بها، وأكثر ما نحرص عليه هو أن نعطي كل وجه القصة واللون المناسبين".
آخر الأخبار
موضة وجمال
الألوان
وقصات
الشعر
الرائجة
الموسم؟
التالي
قد تُسبب العمى... إليكِ أبرز مخاطر عدم إزالة مكياج العين قبل النوم!
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-10-17
إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"
موضة وجمال
2023-10-17
إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"
0
آخر الأخبار
04:52
معلومات للـLBCI: جلسة مجلس الوزراء اليوم هي الأخيرة لهذا العام
آخر الأخبار
04:52
معلومات للـLBCI: جلسة مجلس الوزراء اليوم هي الأخيرة لهذا العام
0
منوعات
2023-12-18
استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!
منوعات
2023-12-18
استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!
0
صحف اليوم
2023-12-15
نعمه محفوض للنواب: لا قيمة لهذا القانون!
صحف اليوم
2023-12-15
نعمه محفوض للنواب: لا قيمة لهذا القانون!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
07:25
من النمش الاصطناعي إلى كونسيلر الشفاه... هذه أهم صيحات الجمال على تيك توك لعام 2023!
موضة وجمال
07:25
من النمش الاصطناعي إلى كونسيلر الشفاه... هذه أهم صيحات الجمال على تيك توك لعام 2023!
0
موضة وجمال
04:59
قد تُسبب العمى... إليكِ أبرز مخاطر عدم إزالة مكياج العين قبل النوم!
موضة وجمال
04:59
قد تُسبب العمى... إليكِ أبرز مخاطر عدم إزالة مكياج العين قبل النوم!
0
موضة وجمال
01:48
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
موضة وجمال
01:48
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
0
موضة وجمال
2023-12-10
متشابهة مع الدمار في غزة... حملة لـZARA تثير ردود فعل عنيفة ودعوات للمقاطعة! (صور)
موضة وجمال
2023-12-10
متشابهة مع الدمار في غزة... حملة لـZARA تثير ردود فعل عنيفة ودعوات للمقاطعة! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:34
صاروخ إسرائيليّ استهدف منطقة عين علما تحديدًا الأطراف بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب وسيارات الإسعاف هرعت إلى النقطة المستهدفة
آخر الأخبار
06:34
صاروخ إسرائيليّ استهدف منطقة عين علما تحديدًا الأطراف بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب وسيارات الإسعاف هرعت إلى النقطة المستهدفة
0
أخبار دولية
04:55
تايوان ترصد منطادا صينيا للمرة الثالثة في الخط الأوسط
أخبار دولية
04:55
تايوان ترصد منطادا صينيا للمرة الثالثة في الخط الأوسط
0
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
0
آخر الأخبار
2023-12-15
النائب أحمد الخير من مجلس النواب: في ظل الشغور بالرئاسة الأولى ولعدم تمدّد الشغور الى المؤسسات العسكرية والامنية تقدمنا بإقتراح قانون واليوم تم تبنّيه وهذا اليوم هو انتصار لكل اللبنانيين وهناك مصلحة وطنية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية
آخر الأخبار
2023-12-15
النائب أحمد الخير من مجلس النواب: في ظل الشغور بالرئاسة الأولى ولعدم تمدّد الشغور الى المؤسسات العسكرية والامنية تقدمنا بإقتراح قانون واليوم تم تبنّيه وهذا اليوم هو انتصار لكل اللبنانيين وهناك مصلحة وطنية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:56
كتائب القسام تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب
أخبار دولية
07:56
كتائب القسام تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب
0
أخبار دولية
06:12
وزيرة الخارجية الفرنسية: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
أخبار دولية
06:12
وزيرة الخارجية الفرنسية: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
0
أخبار لبنان
04:08
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
أخبار لبنان
04:08
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
0
أخبار لبنان
03:40
بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني
أخبار لبنان
03:40
بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني
0
أخبار دولية
17:18
البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دوليّ يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
أخبار دولية
17:18
البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دوليّ يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كيف هي الصورة قبيل العرض الأول والخاص للفيلم اللبناني يانال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كيف هي الصورة قبيل العرض الأول والخاص للفيلم اللبناني يانال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
2
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
3
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
4
حال الطقس
23:29
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
23:29
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
5
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
6
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
7
فنّ
12:24
تسريب صورة لشيرين عبد الوهاب... الأمور مختلفة بعد الطلاق
فنّ
12:24
تسريب صورة لشيرين عبد الوهاب... الأمور مختلفة بعد الطلاق
8
منوعات
12:02
امرأة متزوجة من مليونير من دبي...وهذه هي القواعد الصارمة التي تتقاسمها مع زوجها!
منوعات
12:02
امرأة متزوجة من مليونير من دبي...وهذه هي القواعد الصارمة التي تتقاسمها مع زوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More