ما هي الألوان وقصات الشعر الرائجة لهذا الموسم؟

من الأمور الأساسية التي تهتم بها المرأة في مظهرها هو شعرها، ومع كل موسم تختلف صيحات الألوان والطول الأكثر رواجا.ولفت خبير الشعر سيمون حنا لموقع الـLBCI، الى أن "ألوان الشعر الأكثر رواجا لهذا الشتاء هي البني والنحاسي والأحمر، كما أن الألوان الدافئة إجمالا تعتبر موضة الشعر لهذا الموسم".وأضاف حنا أن "خصلات الـLowlight هي من أكثر صيحات الشعر رواجا بالنسبة للألوان لهذا الشتاء".أما بالنسبة لقصات الشعر، فأوضح حنا أن "الـCurtain Bang لا تزال مطلوبة ورائجة بشكل كبير، حيث يتم قص الغرة بشكل أقصر من الداخل، وتصبح أطول كلما ابتعدت الغرة عن الوجه."كما لفت حنا إلى أن " قصة الشعر الكاريه لا تزال الموضة الأكثر تداولا لهذا الشتاء".وختم حنا بالتأكيد أن "أهم أمر يجب التركيز عليه بالنسبة للشعر هو أن لكل سيدة قصة ولون يليقان بها، وأكثر ما نحرص عليه هو أن نعطي كل وجه القصة واللون المناسبين".