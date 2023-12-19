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قد تُسبب العمى... إليكِ أبرز مخاطر عدم إزالة مكياج العين قبل النوم!

موضة وجمال
2023-12-19 | 04:59
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قد تُسبب العمى... إليكِ أبرز مخاطر عدم إزالة مكياج العين قبل النوم!
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قد تُسبب العمى... إليكِ أبرز مخاطر عدم إزالة مكياج العين قبل النوم!

بعد يوم طويل ومتعب، قد نجد أنفسنا متعبين لدرجة عدم القدرة على إزالة مكياج العيون قبل النوم. لكن هل فكرتنّ في الأضرار التي قد تلحق بعيونكنّ عند تجاهل هذه الخطوة الأساسية؟
 
وفقًا لدراسة أجرتها Vision Express في أيلول 2023، يُظهر أن أكثر من 10 في المئة من الأشخاص ينامون دون إزالة مكياج العيون بالكامل. وبينما قد تبدو هذه الخطوة غير مهمة، فإن ترك مستحضرات التجميل طوال الليل على الوجه يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية خطيرة على صحة العيون.
 
وفق موقع "ذا صن"، يحتوي المكياج على مواد كيميائية وأصباغ قد تتسبب في تهيج سطح العين والجلد المحيط بها. ومع الزمن، قد يؤدي هذا إلى تلف البصر وحتى التأثير على الصحة العامة. لكن الخطورة لا تكمن فقط في المكونات، بل أيضًا في العادات.
 
ويُحذر خبراء العيون من تراكم البكتيريا حول العينين عند عدم إزالة المكياج بشكل صحيح. هذه البكتيريا تمتزج مع المكياج والرطوبة في العين، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا وإمكانية إصابة البصيلات الدقيقة حول العين، مما يمكن أن يسبب التهابات مؤلمة.
 
لحسن الحظ، هناك حلول بسيطة لتجنب هذه المشكلات. إلى جانب إزالة المكياج بعناية، يوصي الخبراء بوضع كمادات دافئة لتخفيف الانسدادات والتهيج حول العينين.
 
وبالتالي، فإن إزالة مساحيق التجميل الخاصة بالعين يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي. فالعناية بصحة العيون ليست فقط لجمالكِ، ولكن أيضًا لحمايتكِ من المخاطر الصحية المحتملة.
 
وفي هذا السياق، يُعدّ جفن العين من أكثر الأجزاء حساسية في الوجه وهو مصمم للسماح بمرور أشعة الشمس، مما يساعد في إيقاظنا في الصباح. ومع ذلك، هذه الرقة تجعله عرضة بشكل كبير للتهيج والالتهابات.
 
عندما لا نقوم بإزالة "ظلال العيون" بشكل صحيح، يمكن لمكونات المكياج أن تتراكم، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وتكاثر البكتيريا.
 
بالإضافة إلى ذلك، يجب الحذر من استخدام ظلال العيون الخضراء، الزرقاء، أو اللامعة التي قد تحتوي على مواد مثل النيكل أو الكوبالت، والتي قد تسبب ألماً للعين.
 
ومن الأمور المثيرة للقلق أن عدم إزالة الماسكارا بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى تراكم جزيئات الماسكارا تحت الملتحمة، مما يمكن أن يتسبب في تهيج وتصلبها.
 
كما يجب الحذر من وضع كميات كبيرة من خافي العيوب تحت العين، حيث يمكن أن يتجمع في الجلد ويؤثر على الطبقة الرطبة، مما يجعل الرؤية غير واضحة.
 
والأهم أنه إذا لم يتم تخزين المكياج بشكل صحيح أو إذا تم استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، فقد يزداد خطر حدوث جلطات في الأوعية الدموية حول العين.
 
لحماية عينيكِ من المشاكل الصحية مثل جفاف العين والخدوش والتهابات القرنية، من الأفضل اتباع بعض الإرشادات الوقائية وأبرزها:
 
-استخدام منتجات طبيعية: حاولي استخدام منتجات مكياج عيون تحتوي على مكونات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية الضارة.
 
-تخزين المكياج بشكل صحيح: تأكدي من إغلاق الأغطية جيدًا بعد كل استخدام وتخزين المنتجات في مكان بارد وجاف.
 
-تجنب استعمال مساحيق تجميل تابعة للآخرين: لا تشاركي مستحضرات المكياج الخاصة بالعيون مع الآخرين لتجنب انتقال العدوى.
 
-تجنب استخدام المنتجات القديمة: تأكدي من التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات والتخلص من أي منتجات قديمة أو تالفة.
 
-التنظيف اليومي: قومي بإزالة مكياج العيون بشكل صحيح باستخدام منتجات تنظيف معترف بها ومناسبة لنوع بشرتك.

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موضة وجمال

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