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من النمش الاصطناعي إلى كونسيلر الشفاه... هذه أهم صيحات الجمال على تيك توك لعام 2023!

موضة وجمال
2023-12-19 | 07:25
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من النمش الاصطناعي إلى كونسيلر الشفاه... هذه أهم صيحات الجمال على تيك توك لعام 2023!
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من النمش الاصطناعي إلى كونسيلر الشفاه... هذه أهم صيحات الجمال على تيك توك لعام 2023!

من النمش الاصطناعي إلى كونسيلر الشفاه... هذه أهم صيحات الجمال على تيك توك لعام 2023!

من النمش الاصطناعي إلى كونسيلر الشفاه، ظهرت العديد من اتجاهات الجمال لعام 2023 على تيك توك وحظيت بشعبية كبيرة.
هذه الصيحات الجديدة نفذتها نسبة كبيرة من عارضات الأزياء والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتحول إلى ترند وتنتشر بشكل أكبر.
إليكم فيما يلي أهم صيحات الجمال على تيك توك لعام 2023:
- مكياج اللاتيه
كما يوحي الاسم، فإن اتجاه المكياج واسع الانتشار هذا يدور حول مزج درجات اللون البني للحصول على مظهر برونزي "لاتيه". وفي حين أن هناك طرقًا مختلفة لتجربة هذا اللون، إلّا أنّ هذه الصيحة تتكون من عيون دخانية أو smoky eyes مكثفة ومكياج خفيف للوجه وشفة طبيعية.

- مكياج الفراولة 
حقق مكياج الفراولة إنتشارا كبيرا بفضل عارضة الأزياء الشهيرة هيلي بيبر التي طبقته. ويتكون هذا المكياج من الألوان الوردية والتوتية، ومع إضافة بعض النمش الاصطناعي إلى الخدود المتوردة، ستصبحين فتاة بمكياج الفراولة.

- مكياج فتاة باردة
تعتبر البشرة المتدفقة والإشراق أمرًا ضروريًا لتحقيق جمالية الفتاة الباردة. ومن أجل تطبيق هذا المكياج، عليك الحصول على الهايلايتر المفضل لديك والقليل من أحمر الخدود، لأن البشرة المتوهجة والإشراقة ضروريتان لتحقيق جمالية الفتاة الباردة. يجب عليك أيضًا إنهاء مظهرك بشفة متدرجة اللون لتجعلك تبدو وكأنك أمضيت للتو أسبوعًا في شاليه للتزلج.

- كونسيلر الشفاه
حققت صيحة كونسيلر الشفاه، التي اشتهرت على يد أيقونة الموضة صوفيا ريتشي، ما يقرب من 68 مليون مشاهدة على تيك توك. ويعتبر الكونسيلر بشكل عام وسيلة لإخفاء العيوب، وفي هذا الاتجاه كل ما عليك فعله هو إضافة نقطة صغيرة من الكونسيلر إلى منتصف شفتيك للحصول على تأثير متدرج. وعلى الرغم من أن الكثيرين قد استجابوا لهذا الاتجاه، إلا أن كونسيلر الشفاه لا يزال أحد أبرز صيحات الجمال على التطبيق.  

- الجلد الزجاجي
وداعاً لأيام البشرة غير اللامعة. من المحتمل أن يكون اتجاه الجمال الأكثر شعبية لعام 2023، حيث حقق اتجاه الجلد الزجاجي 3.6 مليار مشاهدة على تيك توك. إن اتجاه الجمال الكوري هذا هو في الأساس اسم فاخر للبشرة الصحية والمتوهجة. وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص لا يولدون ببشرة مشرقة بشكل طبيعي، إلا أن خبراء العناية بالبشرة سيرشدونك من خلال روتين متعدد الخطوات سيساعدك على تحقيق هذا المظهر.

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