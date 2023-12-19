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"أبشع قميص على الإطلاق"... لن تصدقوا كم بلغ سعره!

موضة وجمال
2023-12-19 | 09:22
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"أبشع قميص على الإطلاق"... لن تصدقوا كم بلغ سعره!

"أبشع قميص على الإطلاق"... لن تصدقوا كم بلغ سعره!

بلغت تكلفة قميص "ASOS LUXE" 110 دولارًا والذي كان مليئا بطبقات من القماش المطوي بطريقة غريبة وباللون البني المعدني.

وتسبب هذا القميص الغريب بحالة هيستيرية لمحبي الأزياء الأسترالية الذين وصفوه بـ"أبشع قميص على الإطلاق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واعتقد الكثيرون أن الجزء العلوي شبيه بالفطر وشبهه آخرون بالأعشاب الموجودة في أعماق البحار.

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الإطلاق"...

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