ملابس مستعملة بأسعار مخفضة فهل أصبحت شائعة؟

في قلب طوكيو، تم إطلاق متجر للملابس المستعملة كجزء من استراتيجية جديدة لشركة "فاست ريتيلينغ" (يونيكلو) اليابانية، العملاق في مجال الملابس الجاهزة. تم تقديم منتجات "يونيكلو" بأسعار مخفضة وأحيانًا يتم إعادة صبغها لتحقيق مظهر "كلاسيكي". استمر المتجر المؤقت لعشرة أيام في حي هاراجوكو الشهير.

آية هنادا، 45 عاما، التي تشرف على مشاريع ملابس المستعملة لدى "ري.يونيكلو"، أكدت على أهمية هذه المبادرة ودورها في توجيه استراتيجية الشركة المستقبلية. تلاحظ هنادا أن اليابانيين، خاصة الشبان، أصبحوا أكثر استقبالًا لفكرة الملابس المستعملة بسبب سهولة الوصول إليها، خصوصًا مع انتشار التجارة الإلكترونية.

من جانبه، أشار مايكل كاوستون من "جابان كونسيومينغ" إلى أن إعادة استخدام الملابس أصبحت شائعة في اليابان، ومع ذلك، فإن نسبة الملابس المستعملة ما زالت تمثل جزءًا صغيرًا من سوق الملابس الياباني البالغة قيمتها 75 مليار دولار.

ومع ذلك، سجلت هذه الفئة نموًا بنسبة تقترب من 40 في المئة خلال العقد الماضي، مع تسارع في الخمس سنوات الأخيرة، وفق وكالة فرانس برس.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الملابس يسهم بشكل كبير في التلوث العالمي، حيث يتم إعادة تدوير 13 في المئة فقط من الملابس، وفقًا لتقرير نشر عام 2017.