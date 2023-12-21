نصائح مفيدة: كيف تجعلون عطركم المفضل يدوم طويلاً؟

في عالم العطور، يُعتبر الثبات من الأمور المهمة التي يسعى المستخدمون لتحقيقها. ولكن، هل فكرتم يومًا في الطرق المثلى لجعل عطركم يبقى طويلاً على الجسم؟

وفق موقع " إكسبرس "، قدّمت الخبيرة في مجال التجميل، صوفي بلاكليدج، بعض النصائح الذهبية للحفاظ على الرائحة الرائعة لعطركم من الصباح حتى المساء، وأهمّها:

-التحضير الأولي: قبل وضع العطر، من المهم أن يكون الجلد نظيفًا وخاليًا من العرق والزيوت. الحمام اليومي هو خطوة أساسية لضمان هذا الأمر.

-ترطيب البشرة: استخدموا المرطب قبل وضع العطر. هذا سيساعد في تثبيت الرائحة وجعلها تدوم أطول.

-استخدام المنتجات المكملة: غسول الجسم أو اللوشن التكميلي يمكن أن يساعد في تعزيز الرائحة وتمديدها.

-اعتماد نقاط معينة :وضع العطر على نقاط النبض مثل الرسغين، الرقبة، الأذنين، المرفقين والركبتين يساعد في تفاعل الحرارة مع العطر وإطالة مدة الرائحة.

-تجنب الفرك: فرك المعصمين بعد وضع العطر يمكن أن يدمر جودة الرائحة. دعوا العطر يستقر بشكل طبيعي.

-تخزين العطر بشكل صحيح: تجنبوا تخزين العطور في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة.

بتطبيق هذه النصائح، يمكنكم الاستمتاع برائحة عطركم المفضل لفترة أطول والحفاظ على نضارتها وجودتها.