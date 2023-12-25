هدية غريبة من مصمم عالمي لابنة كيم كارداشيان... حقيبة يد مع وجه والدتها الباكي! (صورة)

تلقت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، هدية غير تقليدية من مصمم الأزياء العالمي ألكسندر وانغ، تتميز بوضع وجه كيم الباكي، الذي أصبح معروفاً بين الجمهور، على حقيبة يد.

وأظهرت نجمة برنامج "مواكبة كارداشيان" أو Keeping Up with the Kardashians الشهير في إحدى قصصها على إنستغرام السبت، الحقيبة المصنوعة من شبكة كريستالية والتي تحمل وجهها المعبر. وعلّقت كيم قائلةً: "أوه، هذه الحقيبة مثالية لنورث! سأسرقها".

ويُذكر أن كيم كارداشيان أصبحت محط أنظار الجمهور بعد حلقة من برنامجها عام 2012، حيث تم تصويرها وهي تعبر عن مشاعرها العميقة بسبب فشل زواجها المدته 72 يوماً من كريس همفريز.