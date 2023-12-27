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في حال كنت ستلتقين بحبيبك السابق... خبيرة تجميل تكشف: هذا هو المكياج الذي عليك اعتماده! (فيديو)

موضة وجمال
2023-12-27 | 08:29
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في حال كنت ستلتقين بحبيبك السابق... خبيرة تجميل تكشف: هذا هو المكياج الذي عليك اعتماده! (فيديو)
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في حال كنت ستلتقين بحبيبك السابق... خبيرة تجميل تكشف: هذا هو المكياج الذي عليك اعتماده! (فيديو)

في حال كنت ستلتقين بحبيبك السابق... خبيرة تجميل تكشف: هذا هو المكياج الذي عليك اعتماده! (فيديو)

كشفت خبيرة التجميل في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، كيف تبدو الشابة في أفضل حالاتها عند رؤية حبيبها السابق.

وتقدم زوي كيم كينيلي، 27 عاماً، مجموعة من الفيديوهات حول قوة المكياج وتأثيره في مواقف مختلفة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتقول كينيلي في فيديو نشرته على حسابها على تيك توك، والذي اجتذب 1.7 مليون مشاهدة منذ نشره الأسبوع الفائت: "لن تضعي مكياج الفراولة، أو مكياج السكر البرقوق الخيالي لتلتقي بحبيبك السابق".

وأوضحت: "أنا أحب اتجاهات الماكياج، تمامًا مثل أي شخص آخر - ولكن في مواقف معينة، هناك مظاهر مكياج ستضيف قوتك أو تقلل منها".

وأخذت كينيلي سطرًا من أغنية "العقل المدبر" لتايلور سويفت حيث أعلنت: "أعتقد أن الوقت قد حان لنبدأ جميعًا في أن نكون أكثر غموضًا… ماذا عن مظهر المكياج الذي سيسمح لنا بالتلاعب بالمتلاعب؟".

وقبل أن تعرض الحيل، حذرت كينيلي قائلة: "لا أعتقد أن مقابلة شريكك السابق فكرة جيدة على الإطلاق.

وأضافت: "ولكن إذا كان الأمر كذلك، فاليك هذه النصائح".

ونصيحتها الأولى هي أن يكون لديك "وجه نضر" حتى "تبدو بشرتك أكثر لمعانًا من أي وقت مضى".

وقالت كينيلي إن هذه التقنية يجب اعتبارها "شبه طلاء سفلي" - وهو اتجاه مكياج جمالي منتشر على نطاق واسع "للفتاة النظيفة" تحبه هايلي بيبر حيث يتم وضع الكونتور وأحمر الخدود وخافي العيوب قبل كريم الأساس.

وقالت إن كريم الأساس يجب أن يوضع فقط على منتصف الوجه، مع تركيز البرونزر حول محيط الوجه.

وأوصت قائلة: "كوني لطيفة معها، لأننا لا نريد خطوطًا قاسية".

وقالت كينيلي إن الكونتور في بعض الأحيان يمكن أن "يعكر" الجمال الطبيعي، لذا حثت متابعاتها على "تخطيه" مع الابتعاد عن الكونسيلر أو البودرة أو الكثير من أحمر الخدود.

ويُفضل استخدام أحمر الخدود الخفيف، لأنه "ليس هناك خطأ في الظهور وكأنك تضعين مكياجًا".

وعندما تتحدثين إلى حبيبك السابق، تأكدي من وضع أحمر شفاه مشرق وجريء.

وأوضحت كينيلي: "لم يكن هذا كثيرًا على الإطلاق، وبعض النساء الأكثر ثقة اللاتي نحبهن معروفات بهذا".

وقالت إنه إذا اعتقد شخص ما أن الشفاه الجريئة تبدو غريبة على وجهه، فيمكنه إضافة ظلال "منغمة" إلى منتصف الشفاه.

وأشارت كينيلي إلى أن مكياج العيون يجب أن يكون "احتفاليا".

ورسمت جفنيها بالكحل البني، كما أشارت الى أن "الكحل البني هو حركة القوة أكثر من الأسود في كثير من الأحيان، لأنه يكثف عينيك، لكن عيونك تبقى هي الرائدة".
 
 
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