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"تحتوي على بكتيريا أكثر من المرحاض"... طبيب يحذر: مادة شائعة بحقائب المكياج النسائية يمكن أن تؤذيهن بشكل مرعب! (فيديو)

موضة وجمال
2024-01-03 | 12:14
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&quot;تحتوي على بكتيريا أكثر من المرحاض&quot;... طبيب يحذر: مادة شائعة بحقائب المكياج النسائية يمكن أن تؤذيهن بشكل مرعب! (فيديو)
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"تحتوي على بكتيريا أكثر من المرحاض"... طبيب يحذر: مادة شائعة بحقائب المكياج النسائية يمكن أن تؤذيهن بشكل مرعب! (فيديو)

"تحتوي على بكتيريا أكثر من المرحاض"... طبيب يحذر: مادة شائعة بحقائب المكياج النسائية يمكن أن تؤذيهن بشكل مرعب! (فيديو)

كشف أحد الخبراء عن المنتج الصادم الذي تستخدمه غالبية النساء والذي يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة لبشرتهن.

الدكتور سرميد مزهر هو طبيب بريطاني، ووفقًا لسيرته الذاتية على موقع يوتيوب، فهو "طبيب حائز على جوائز ومؤلف أكاديمي منشور في المملكة المتحدة، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة (مع مرتبة الشرف) MRes في مهمة لجعل الصحة بسيطة بمحتوى علمي عالي الجودة".

وكشف في مقطع فيديو قصير نشره على قناته @DrSermedMezher، أن مريضة مجهولة تبلغ من العمر 30 عاماً، انتهى بها الأمر إلى الذهاب إلى الطبيب بسبب خطورة الطفح الجلدي الذي تعاني منه في وجهها.

لقد استخدموا المنشطات، والأدوية المضادة للفطريات، والمضادات الحيوية، وكريمات حب الشباب، ولم ينفعها أي من هذه الأمور، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ونظرًا لأن الطبيب العام كان في حيرة من أمره، ولم يبدو أن هناك شيئًا ينفع، تم إرسال المرأة بعد ذلك إلى طبيب أمراض جلدية لمعرفة ما إذا كان بإمكانه المساعدة - واكتشف أن فرشاة مكياجها هي السبب.

ويواصل الدكتور سيرميد في مقطع الفيديو الخاص به: "حالة هذه المريضة تشرح بالضبط ما هو السبب الذي من الممكن أن يدفع أي شابة في الـ30 من عمرها للذهاب الى طبيبها مصابة بهذا الطفح الجلدي الذي لا يختفي".

وعندما ذهبت إلى طبيب الأمراض الجلدية المتخصص، لم يعرفوا بعد كيفية علاجها بالضبط، ولذلك أخذوا مسحة لإرسالها إلى المختبر.

ويواصل الطبيب: "ما وجدوه كان صادمًا حقًا... إنها بكتيريا تؤثر عادةً فقط على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي المسمى Pseudomonas".

ومن المثير للصدمة أن مصدر البكتيريا كان فرش المكياج غير النظيفة الخاصة بالمرأة.

ووفقا للطبيب: "هذه الأشياء تحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض الخاص بك، ولكن لا تأخذ كلامي على محمل الجد... هذه الدراسة الطيفية قامت في الواقع بتبديل مقعد المرحاض ومقارنته بعلبة مكياج غير نظيفة.. هذه الأداة الموجودة في حقيبة كل امرأة يمكن أن تدمر بشرة."

ونصح: "تأكدي من أن فرش وأدوات المكياج الخاصة بك في حالة جيدة للحفاظ على نظافة بشرتك."


آخر الأخبار

موضة وجمال

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