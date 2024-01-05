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"غيرلان" تتعرض لانتقادات لاستخدامها مصطلح "الكمّ" العلمي لتسويق مستحضر تجميل

موضة وجمال
2024-01-05 | 10:26
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&quot;غيرلان&quot; تتعرض لانتقادات لاستخدامها مصطلح &quot;الكمّ&quot; العلمي لتسويق مستحضر تجميل
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"غيرلان" تتعرض لانتقادات لاستخدامها مصطلح "الكمّ" العلمي لتسويق مستحضر تجميل

"غيرلان" تتعرض لانتقادات لاستخدامها مصطلح "الكمّ" العلمي لتسويق مستحضر تجميل

دافعت دار "غيرلان" التابعة لمجموعة "إل في إم إتش" الفرنسية العملاقة الخميس عن حملتها التسويقية لمستحضر تجميل طرحَته في الأسواق، بعدما تعرّض هذا المُنتَج الجديد الذي وصفته بأنه مبتكَر للسخرية على الشبكات الاجتماعية لاستخدامه مصطلح "الكمّ" العلمي.

وحفلت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة بانتقادات لشركة مستحضرات التجميل بسبب كريم علاجي أفادت بأنه يوفّر "طريقة جديدة لتجديد البشرة قائمة على علم الكمّ". وتباع العبوة سعة 50 مليلتراً من هذا الكريم المسمى Orchidee Imperiale Gold Nobile بسعر 650 يورو.

وما لبث صاحب حساب "جاي ميلغرام" الذي يبلغ عدد متابعيه على "يوتيوب" 163 ألفاً أن نشر مقطع فيديو الأربعاء ينتقد فيه استخدام مصطلح "الكمّ"، مستعيناً بشهادات من علماء لم يُسَمّهم يدينون فيها إيراد هذه الكلمة العلمية.

وأكّدت الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس ثم نشرته على "إكس" أنها "أخذت علماً بالتساؤلات أو أخطار الالتباس المتعلقة باستخدام مصطلح الكمّ. ولذلك، قررت "غيرلان"، من منطلق حرصها على الفهم الجيد لرسائلها وأبحاثها، إعادة توضيح رسالتها" في شأن المستحضر الجديد، "توخياً لإزالة أي غموض".

ولم تتخلَ الدار عن مصطلح "الكمّ"، لكنها أوضحت أن "مجال بيولوجيا الكمّ حقل بحث علمي حديث ومعترف به".

وشرحت أن "الخلايا الحية تُصدر، خارج الجزيئات، جسيمات أصغر بكثير، هي فوتونات أو انبعاثات فوتون بالغة الضعف، وهذه الفوتونات هي المكونات الأولية للضوء".

وأضافت "غيرلان" أن مستحضرها الجديد للعناية بالبشرة "يقوم على التقدم العلمي الكبير في مجال علم الأحياء الكميّ المطبّق على خلايا الجلد، مع نتائج مثبتة"، بالتعاون مع علماء الفيزياء الحيوية من جامعة بالاتسكي (تشيكيا).

تسويق علمي 
واتسع الجدل في شأن هذا الموضوع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب الفيزيائي إتيان كلاين على "إكس"، "اعتقدت في البداية أنها خدعة، لكنها ليست كذلك". وأضاف متهكماً أن علماء الفيزياء منظّري ميكانيكا الكمّ "شرودنغر وديراك وهايزنبرغ يتقلبون في قبورهم".

وأوضحت "غيرلان" لوكالة فرانس برس أنها بعثت برسالة إلى اليوتيوبر "جي ميلغرام" نبهته فيها إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره "يتناول إلى حدّ كبير وثائق عمل سرية وغير مكتملة محمية بحقوق الأسرار التجارية"، طالبة منه "حذف هذا المحتوى".

وشددت على أن خطوتها "لا تمسّ إطلاقاً بحرية الجميع في التعبير عن آرائهم" في شأن منتجاتها، "ما دام ذلك يتم وفقاً للقانون"، مشيرة إلى أنها اختارت "الحوار في الوقت الراهن" ومعوّلة على "حسّ المسؤولية" لدى "جي ميلغرام".

وغالباً ما تُستخدَم المصطلحات المرتبطة بالحقل العلمي في عالم مستحضرات التجميل الذي يشهد منافسة شديدة.

ولاحظت مؤلفة كتاب "مانويل دو لوكس" عن السلع الفاخرة جولي الغوزي لوكالة فرانس برس أن "من الشائع أن تستخدم الشركات مصطلحات تبدو علمية تبقى في أذهان عامة الناس لشرح بعض منافع منتجاتها".

وأضافت "لكي تنجح شركة مستحضرات التجميل في التميّز عن منافِساتها، يجب أن تكون لديها مساحة علمية" وأن تركّز على "مكوّن رئيسي وفائدة محددة للمنتج"، إذ إن "مفتاح" الجهود التواصلية التسويقية يكمن في ذلك، على قولها.
 

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