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من باربي إلى تايلور سويفت... كيف بدت إطلالات نجمات هوليوود في حفل "غولدن غلوب"؟ (صور)

موضة وجمال
2024-01-08 | 12:57
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من باربي إلى تايلور سويفت... كيف بدت إطلالات نجمات هوليوود في حفل &quot;غولدن غلوب&quot;؟ (صور)
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من باربي إلى تايلور سويفت... كيف بدت إطلالات نجمات هوليوود في حفل "غولدن غلوب"؟ (صور)

تجمع نجوم هوليوود في فندق بيفرلي هيلتون ببيفرلي هيلز لحضور الحفل المرموق لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" بنسخته الـ81.
 
وفي الحديث عن الإطلالات، تألقت النجمة تايلور سويفت بفستان أخضر مذهل من تشكيلة غوتشي، بينما أطلت مارغوت روبي بأناقة استثنائية حاملةً فستانها الوردي المميز من جورجيو أرماني، مما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات على السجادة الحمراء.
 
تايلور سويفت
 
 
اختارت تايلور سويفت فستانًا أخضر من تصميم غوتشي مع حذاء بكعب مماثل من كريستيان لوبوتان.
 
مارغوت روبي
 
 
 
ارتدت نجمة فيلم "باربي" مارغوت روبي فستانًا من جورجيو أرماني برايف الذي احتفل بذكرى الخمسين لـ SuperStar Barbie. وتزينت مارغوت بمجوهرات ثمينة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار من لورين شوارتز، بما في ذلك خاتم ماسي قيمته ثلاثة قيراطات.
 
جوليا غارنر
 
 
 
اختارت النجمة جوليا غارنر فستانًا فضيًا من غوتشي يبرز جمالها، وأتمت إطلالتها بمكياج فاخر ومجوهرات راقية.
 
ناعومي واتس
 
 
 
وفي سياق الأناقة، اختارت ناعومي واتس، سكاي جاكسون، أميركا فيريرا، وناتالي بورتمان أزياء فاخرة بدرجات فضية متنوعة.
 
 
جينيفر لوبيز
 
 
 
أما جنيفر لوبيز فقد اختارت ثوبًا ورديًا فاتحًا مع تطريزات من نيكول + فيليسيا كوتور.
 
 
وفي ختام الحفل، تألقت النجمات بإطلالات مميزة تركت أثرًا في ذاكرة الحضور ومتابعي الحدث العالمي.
 

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