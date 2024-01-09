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للاعتناء بالبشرة وتفادي جفافها في فصل الشتاء...اتبعوا هذه الخطوات البسيطة!

موضة وجمال
2024-01-09 | 06:34
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للاعتناء بالبشرة وتفادي جفافها في فصل الشتاء...اتبعوا هذه الخطوات البسيطة!
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للاعتناء بالبشرة وتفادي جفافها في فصل الشتاء...اتبعوا هذه الخطوات البسيطة!

للاعتناء بالبشرة وتفادي جفافها في فصل الشتاء...اتبعوا هذه الخطوات البسيطة!

يمكن لفصل الشتاء أن يلحق الضرر بالبشرة، ولكن هناك خطوات ذكية يجب اتخاذها لحمايتها وتغذيتها خلال الأشهر الباردة.

ويقول الدكتور البريطاني ديف رايلي: "يعرف معظم الناس التأثير الذي يمكن أن يحدثه طقس الصيف والأشعة فوق البنفسجية على الجلد، ولكن لا يدركون أنهم بحاجة إلى الاهتمام بنفس القدر بالبشرة في أشهر الشتاء الباردة".

وقال عالم أبحاث العناية بالبشرة في شركة الكولاجين: "مع اختفاء رطوبة الصيف ودخول هواء الشتاء الجاف، يمكن الملاحظة أن البشرة تصبح أقل رطوبة، مما يؤدي إلى بشرة باهتة وأكثر جفافًا وحساسية وعرضة للاحمرار والتشقق."

علماً أن مفتاح الحفاظ على نضارة البشرة هو الحفاظ على رطوبتها، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وشرب الكثير من الماء والحفاظ على عامل الحماية من الشمس (SPF) أمر مهم طوال العام، ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في حماية روتين العناية بالبشرة في فصل الشتاء.

وفيما يلي خمس طرق لضمان بقاء بشرتك ناعمة ومتوهجة طوال فصل الشتاء:

 1. شرب الكثير من الماء

من المعروف أن استجابة الجسم إلى العطش يتضاءل في الشتاء، لأنه يفقد كمية أقل من مياه الجسم من خلال العرق. ولكن من الضروري شرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى في الطقس البارد.

2. تعزيز البشرة من خلال المكملات الغذائية

المكملات الغذائية يمكن أن تساعد في تعزيز سطوع بشرتك. اذ ينتج الجسم الكولاجين بشكل طبيعي لدعم بشرة صحية وأكثر صلابة، ومن خلال تناول مكملات الكولاجين، يمكنك تعزيز توهجك الطبيعي.

ومن المفيد أيضًا تناول مكملات "فيتامين د"، خاصة خلال أشهر الشتاء، لأن الأيام الأقصر تعني أننا لا نحصل على ما يكفي من ضوء الشمس عالي الجودة لأجسامنا.

3. عامل الحماية من الشمس (SPF)

في حين يتم التركيز على استخدام واقي الشمس بشكل أكبر خلال فصل الصيف، عندما تكون الشمس أكثر شدة، يتفق الخبراء على أنه من المهم أيضًا تطبيق عامل حماية من الشمس (SPF) في الشتاء، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية تتواجد أيضاً في الشتاء، ويمكن أن تسبب أضراراً عديدة .

وفي حين أن واقي الشمس لا يمنع التعرض لجميع الأشعة فوق البنفسجية الضارة، إلا أن عامل الحماية من الشمس (SPF) البالغ 30 سيمنع 97٪ منها، بحسب الخبراء.

4. الحفاظ على ترطيب البشرة

يمكن أن يؤدي تشغيل أجهزة التدفئة في منزلك إلى تجفيف الهواء الداخلي، مما قد يؤثر أيضًا على الجلد.ولمواجهة ذلك، يجب الاستثمار في منتج ترطيب. 

ويعدّ استخدام أقنعة الوجه المرطبة طريقة جيدة للحفاظ على رطوبة البشرة.

وأفضل المكونات المرطبة التي يجب البحث عنها عند صنع أو شراء أقنعة الوجه، تشمل العسل واللبن والأفوكادو والموز.

5. ضبط روتين العناية بالبشرة

على الرغم من أنك لا تحتاج إلى إجراء إصلاح شامل لروتين العناية بالبشرة الخاص بك، إلا أن إنشاء روتين أكثر ترطيباً في الليل، والاستثمار في المنتجات للحفاظ على الرطوبة، يمكن أن يحافظ على شعور البشرة بالرطوبة والانتعاش خلال النهار.

والمنتجات مثل مزيج الغليسرين أو ماء الورد تعتبر رائعة لوضعها فوق المرطبات والكريمات والزيوت، لضمان حماية المنتجات، حيث يمكن لبشرتك امتصاصها بالكامل.

وإضافة مرطب الشفاه إلى روتين العناية بالبشرة في فصل الشتاء يعتبر أمراً ضرورياً مثل المرطب أو عامل الحماية من الشمس (SPF).

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