في إطلالتها الأولى بعد الانفصال... نجمة هوليوود تنتقم بفستان قصير وشفاف! (فيديو)

ظهرت النجمة الهوليوودية ناتالي بورتمان، بفستان أسود قصير أظهرت فيه رشاقتها وأناقتها خلال ظهورها في برنامج "Jimmy Kimmel Live"، الأمر الّذي أثار اهتمام الجماهير خاصةً بعد تأكيدات تشير إلى انفصالها عن زوجها بنجامين ميليبيد.

وارتدت نجمة فيلم "البجعة السوداء"، البالغة من العمر 42 عامًا، فستانًا قصيرًا بتصميم جريء، حيث جمع بين الأناقة والجاذبية. كما زينته بحمالة صدر سوداء شفافة، مما أبرز أنوثتها وأناقتها. واختارت حذاءً أسود ذا كعب عالٍ ليتناغم مع إطلالتها.

وتداولت شائعات عن انتقام نتالي بورتمان من زوجها عبر هذه الإطلالة الجذابة، الّتي أثارت ضجة لدى متابعيها.

وتأتي هذه الإطلالة بعدما ذكرت ناتالي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها تعيش في باريس مع أطفالها، دون ذكر اسم زوجها بنجامين ميليبيد.

ويُشار إلى أن ميليبيد اتُهم بالخيانة الزوجية وفقًا لتقرير نشرته مجلة "فويسي".