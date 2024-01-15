"ستكون قصتها مصدر إلهام للشابات"... تتويج طيارة مقاتلة تابعة للقوات الجوية ملكة جمال في أميركا: تعرفوا اليها! (صور)

توجت طيارة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأميركية، تتدرب لتصبح من فئة توب غان، بلقب ملكة جمال أميركا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وفازت ماديسون مارش، 22 عامًا، وهي من فورت سميث بولاية أركنساس، بالجائزة الكبرى في حفل أقيم في أورلاندو بولاية فلوريدا ليلة الأحد.
وتوجت الملازمة الثانية مارش بلقب ملكة جمال كولورادو في أيار 2023 قبل أن تتنافس في النهائيات للحصول على الجائزة الكبرى.
مارش هي أول ضابطة في الخدمة الفعلية من أي فرع من فروع الجيش تمثل على المستوى الوطني لمنظمة ملكة جمال أميركا.
ووصيفة هذا العام هي ملكة جمال تكساس، إيلي برو، والتي سيتم استدعاؤها للتدخل إذا لم تتمكن مارش من إكمال سنة كاملة من الخدمة.
وجاءت ملكة جمال إنديانا سيدني بريدجز في المركز الثالث، وجاءت ملكة جمال كنتاكي مالوري هدسون في المركز الرابع، بينما جاءت ملكة جمال رود آيلاند كارولين بارينتي في المركز الخامس.
وشاركت في هذا الحدث 51 متسابقة، تمثلن جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
وسارع ممثل ولاية أركنساس، ستيف ووماك، إلى تهنئة ملكة جمال أميركا الجديدة.
"تهانينا لماديسون مارش من فورت سميث التي توجت للتو بلقب ملكة جمال أمركا 2024 !!! لقد كان من دواعي سروري رؤية ماديسون وهي تكبر على مر السنين، ولا أستطيع أن أكون أكثر فخرا بها على هذا الإنجاز المذهل! وستكون قوتها الرائعة وقصتها مصدر إلهام للشابات في كل أنحاء أميركا!".
وبينما اعترفت مارش بأنها لا تستطيع الرقص أو الغناء، قالت إنها كانت تمارس مقابلات وهمية وتعمل على مسيرتها في المسابقة وغيرها من "المواهب" حيث يُسمح الآن للمتسابقين بإجراء مونولوج.
وألقت مارش كلمة تصف فيها أول رحلة طيران منفردة لها في سن السادسة عشرة. وقالت إنها ساعدت في تعزيز مهاراتها القيادية.
وقالت: "أحاول حقًا أن أأسر انتباه الجمهور من خلال جعلهم يشعرون وكأنهم في قمرة القيادة معي".
وجاءت مسابقة ليلة الأحد بعد ثلاث ليال من المنافسات التمهيدية.
بعد ذلك، شاركت 11 امرأة في الجولات الأربع الأخيرة من المنافسة - عرض للياقة البدنية (مشي على مدرج بملابس رياضية مزينة بأحجار الراين)؛ جولة مناقشة "الموضوعات الساخنة"، والتي حلت محل الأسئلة والأجوبة التقليدية في المسابقة؛ أداء الموهبة؛ وعرض لفساتين السهرة – قبل الإعلان عن المتأهلات للتصفيات النهائية.
وخلال جولة المناقشة، تم طرح مجموعة كاملة من المواضيع بما في ذلك الإرهاب والتكنولوجيا والتغذية وتغير المناخ.
وتحدثت مارش عن موضوع "المخدرات في أميركا" وهي تستذكر معركة والدتها الراحلة مع سرطان البنكرياس.
وفي جولة المواهب، قدمت مقطعًا تمحور حول حصولها على رخصة الطيران في عمر 16 عامًا.
ثم تم طرح أسئلة على المتأهلات الخمسة للتصفيات النهائية حول أهدافهن كملكة جمال أميركا.
وقالت مارش إن مؤهلاتها العسكرية تجسد التزامها بالتعلم والقيادة "بشغف".