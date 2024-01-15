الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ستكون قصتها مصدر إلهام للشابات"... تتويج طيارة مقاتلة تابعة للقوات الجوية ملكة جمال في أميركا: تعرفوا اليها! (صور)

موضة وجمال
2024-01-15 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ستكون قصتها مصدر إلهام للشابات&quot;... تتويج طيارة مقاتلة تابعة للقوات الجوية ملكة جمال في أميركا: تعرفوا اليها! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"ستكون قصتها مصدر إلهام للشابات"... تتويج طيارة مقاتلة تابعة للقوات الجوية ملكة جمال في أميركا: تعرفوا اليها! (صور)

"ستكون قصتها مصدر إلهام للشابات"... تتويج طيارة مقاتلة تابعة للقوات الجوية ملكة جمال في أميركا: تعرفوا اليها! (صور)

توجت طيارة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأميركية، تتدرب لتصبح من فئة توب غان، بلقب ملكة جمال أميركا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفازت ماديسون مارش، 22 عامًا، وهي من فورت سميث بولاية أركنساس، بالجائزة الكبرى في حفل أقيم في أورلاندو بولاية فلوريدا ليلة الأحد.

وتوجت الملازمة الثانية مارش بلقب ملكة جمال كولورادو في أيار 2023 قبل أن تتنافس في النهائيات للحصول على الجائزة الكبرى.

مارش هي أول ضابطة في الخدمة الفعلية من أي فرع من فروع الجيش تمثل على المستوى الوطني لمنظمة ملكة جمال أميركا.

ووصيفة هذا العام هي ملكة جمال تكساس، إيلي برو، والتي سيتم استدعاؤها للتدخل إذا لم تتمكن مارش من إكمال سنة كاملة من الخدمة.

وجاءت ملكة جمال إنديانا سيدني بريدجز في المركز الثالث، وجاءت ملكة جمال كنتاكي مالوري هدسون في المركز الرابع، بينما جاءت ملكة جمال رود آيلاند كارولين بارينتي في المركز الخامس.

وشاركت في هذا الحدث 51 متسابقة، تمثلن جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وسارع ممثل ولاية أركنساس، ستيف ووماك، إلى تهنئة ملكة جمال أميركا الجديدة.

"تهانينا لماديسون مارش من فورت سميث التي توجت للتو بلقب ملكة جمال أمركا 2024 !!! لقد كان من دواعي سروري رؤية ماديسون وهي تكبر على مر السنين، ولا أستطيع أن أكون أكثر فخرا بها على هذا الإنجاز المذهل! وستكون قوتها الرائعة وقصتها مصدر إلهام للشابات في كل أنحاء أميركا!".

وبينما اعترفت مارش بأنها لا تستطيع الرقص أو الغناء، قالت إنها كانت تمارس مقابلات وهمية وتعمل على مسيرتها في المسابقة وغيرها من "المواهب" حيث يُسمح الآن للمتسابقين بإجراء مونولوج.

وألقت مارش كلمة تصف فيها أول رحلة طيران منفردة لها في سن السادسة عشرة. وقالت إنها ساعدت في تعزيز مهاراتها القيادية.

وقالت: "أحاول حقًا أن أأسر انتباه الجمهور من خلال جعلهم يشعرون وكأنهم في قمرة القيادة معي".

وجاءت مسابقة ليلة الأحد بعد ثلاث ليال من المنافسات التمهيدية.

بعد ذلك، شاركت 11 امرأة في الجولات الأربع الأخيرة من المنافسة - عرض للياقة البدنية (مشي على مدرج بملابس رياضية مزينة بأحجار الراين)؛ جولة مناقشة "الموضوعات الساخنة"، والتي حلت محل الأسئلة والأجوبة التقليدية في المسابقة؛ أداء الموهبة؛ وعرض لفساتين السهرة – قبل الإعلان عن المتأهلات للتصفيات النهائية.

وخلال جولة المناقشة، تم طرح مجموعة كاملة من المواضيع بما في ذلك الإرهاب والتكنولوجيا والتغذية وتغير المناخ.

وتحدثت مارش عن موضوع "المخدرات في أميركا" وهي تستذكر معركة والدتها الراحلة مع سرطان البنكرياس.

وفي جولة المواهب، قدمت مقطعًا تمحور حول حصولها على رخصة الطيران في عمر 16 عامًا.

ثم تم طرح أسئلة على المتأهلات الخمسة للتصفيات النهائية حول أهدافهن كملكة جمال أميركا.

وقالت مارش إن مؤهلاتها العسكرية تجسد التزامها بالتعلم والقيادة "بشغف".

آخر الأخبار

موضة وجمال

قصتها

إلهام

للشابات"...

تتويج

طيارة

مقاتلة

تابعة

للقوات

الجوية

أميركا:

تعرفوا

اليها!

(صور)

أيقونة الموضة كيت موس في حالة "إنكار" بعيد ميلادها الـ50... كيف أصبح شكلها؟ (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-12-19

للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)

LBCI
اخبار البرامج
2023-11-26

مايا أبو الحسن عن تجربتها في ملكة جمال الكون: "ما بكيت"! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2023-11-19

كالأميرات... هكذا بدت المتأهلات "بفساتين السهرة" في حفل ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2023-11-19

مايا أبو الحسن في كواليس حفل ملكة جمال الكون: "حاولت نشر صورة لبنان الجميلة"... ورسالة شكر مؤثرة إلى محبيها (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
05:50

أيقونة الموضة كيت موس في حالة "إنكار" بعيد ميلادها الـ50... كيف أصبح شكلها؟ (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-01-12

في إطلالتها الأولى بعد الانفصال... نجمة هوليوود تنتقم بفستان قصير وشفاف! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-01-09

بيلا حديد تُشعل الإنترنت... صورة جذابة بالبيكيني الأسود! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-01-09

للاعتناء بالبشرة وتفادي جفافها في فصل الشتاء...اتبعوا هذه الخطوات البسيطة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-01-14

وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-14

قناة 13 العبرية: سقوط صواريخ بالقرب من مستوطنة "مسكاف عام" عند الحدود مع لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-14

وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين احداهما بحالة خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-10

ميقاتي إلتقى وزيرة خارجية ألمانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

اجتماع بين بو صعب ووزير الدفاع... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:32

حمية من ضهر البيدر: هاجسنا تأمين السلامة المرورية والعمل على منع انجراف الاتربة

LBCI
أخبار لبنان
06:08

مع استمرار المساعي الدبلوماسية لوقف التصعيد الميداني بين اسرائيل وحزب الله.. كيف تبدو صورة الميدان جنوبًا؟

LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
04:43

مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن

LBCI
أخبار دولية
14:17

أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح

LBCI
أخبار دولية
14:02

القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:23

صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟

LBCI
منوعات
11:20

العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
16:31

إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا

LBCI
فنّ
16:59

طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:52

يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

LBCI
منوعات
01:08

ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!

LBCI
فنّ
05:03

بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!

LBCI
حال الطقس
01:20

المنخفض الجويّ الى انكفاء...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More