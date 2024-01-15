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أزياء "برادا" الشتوية للرجال بين المكتب والطبيعة
موضة وجمال
2024-01-15 | 12:13
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أزياء "برادا" الشتوية للرجال بين المكتب والطبيعة
أزياء "برادا" الشتوية للرجال بين المكتب والطبيعة
شكّل التناقض بين حياة المكتب والابتعاد عن اليوميات من خلال الطبيعة الفكرة الأساسية لتشكيلة الملابس الرجالية الجديدة التي عرضتها مصممة الأزياء الشهيرة ميوتشا برادا الأحد في ميلانو وتجمع بين الأناقة البسيطة ولمسات الألوان.
وكان العرض الذي أقيم في مقر مؤسسة برادا أبرز أنشطة اليوم الثالث من أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو. وكشفت الأرضية الزجاجية عن منظر خريفي تتناثر فيه أوراق الشجر الصفراء، أمام الضيوف الجالسين على كراسٍ مكتبية.
وفيما عادت ربطة العنق الرفيعة والأحادية اللون إلى عروض "برادا"، كُسرت صرامة بدلات العمل الرمادية والسوداء بجرعات صغيرة غير تقليدية، ومن بينها أغطية رأس شبيهة بقبعات السباحة، تنوعت ألوانها بين الأرجواني والأحمر الساطع والأخضر التفاحي، والصنادل البراقة.
وقال المدير الفني المشارك لميوتشا برادا راف سيمونز إن "فكرة التجديد والتغيير - مثل الطبيعة والإيقاعات الطبيعية" هي التي ألهمت مجموعة خريف وشتاء 2024-2025.
وركزت التشكيلة على الأناقة التقليدية، مع سترات من التويد والجلد عريضة الأكتاف، وكنزات صوفية ذات ياقات عالية.
وأعادت "برادا" إحياء كلاسيكياتها، كالمعاطف الفضفاضة المزدوجة الأزرار الذهبية.
أما التشكيلة الجديدة من مجموعة "إمبوريو" لجورجيو أرماني التي عُرضت السبت في ضوء منارة وعلى وقع أصوات الموج، فتمحورت على أسلوب البحّارة وعالمهم.
وقال جورجيو أرماني "لم أخفِ يوماً حبي للبحر، رمز الحرية والمغامرة ... ولكن هذا الموسم، فكّرت ... في السفن التي عبرت المحيط الأطلسي".
واستوحى المصمم البالغ 89 عاماً ملابس البحارة مستخدماً مواد ناعمة وانسيابية في تصميم سراويل فضفاضة ومعاطف وسترات جلدية طويلة، قصيرة أحياناً، بأكتاف عريضة.
وأعاد أرماني إحياء البدلة ثلاثية القطع، مستعيضاً عن القميص بجزء علوي مصنوع من القماش نفسه المستخدم في السترة أو السروال.
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