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لابتسامة أكثر إشراقاً في الصور... اعتمدي هذه الألوان من أحمر الشفاه

موضة وجمال
2024-01-16 | 09:15
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لابتسامة أكثر إشراقاً في الصور... اعتمدي هذه الألوان من أحمر الشفاه
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لابتسامة أكثر إشراقاً في الصور... اعتمدي هذه الألوان من أحمر الشفاه

هل سبق لكِ أن لاحظتِ أن بعض ظلال أحمر الشفاه تجعل ابتسامتكِ أكثر إشراقًا في الصور، بينما يمكن لألوان أخرى أن تجعل أسنانكِ تبدو صفراء؟
 
نشرت الخبيرة في مجال مساحيق التجميل ميل بيلز فيديو تثقيفي عن الجمال على قناتها على تيك توك، شرحت فيه عن أحمر الشفاه وكيفية التأكد من أن اللون هو المناسب.
 
وقالت ميل بيلز: "إذا كنتِ تتطلعين إلى جعل أسنانكِ تبدو بيضاء للغاية، فإن لون الشفاه الذي ترتدينه سيلعب دوراً كبيراً في هذا الأمر".
 
وحذرت قائلة: "عادةً ما تؤدي الألوان الدافئة مثل البرتقالي أو الخوخي إلى إضافة المزيد من اللون الأصفر على أسنانك. للحصول على هذا التأثير الأبيض الناصع، فإن أي أحمر شفاه ذو مسحة زرقاء سوف يخلق تباينًا ويجعله يبدو أبيضًا للغاية!".
 
ومن المرجح أن تظهر النساء اللواتي يرتدين أحمر الشفاه بالألوان الحمراء الكلاسيكية بأسنان تبدو أكثر بياضًا من المعتاد. وقالت ميل:"دعونا نواجه الأمر، الجميع يبدون رائعين مع الشفاه الحمراء الكلاسيكية".
 
وبحسب ماركة المكياج لوريال، يجب تجربة ظلال الشفاه على ساعدكِ لمقارنة الألوان. وعادةً يميل أحمر الشفاه ذو اللون البارد إلى "الظهور بشكل أعمق وأكثر ثراءً" في حين أن أحمر الشفاه ذو الأساس الدافئ "يمكن أن يبدو برونزيًا".
 
وتقدم شركة Lique Cosmetics إحدى الحيل وهي وضع ظلّ أحمر الشفاه بجوار عنصر أزرق ساطع، على سبيل المثال.
 
إذا كان اللون يبدو باهتًا، فهذا يعني أن لديكِ ظل شفاه ذو لون بارد على يديك يمكن أن يجعل أسنانك تبدو بيضاء كاللؤلؤ.
 
إذا كانت عينة أحمر الشفاه تبدو وكأنها تتنافس مع اللون الأزرق، فمن المحتمل أن يكون لون أحمر الشفاه أكثر دفئًا ويمكن أن يجعل أسنانك تبدو صفراء.
 
في حين أن ظلال أحمر الشفاه ذات الألوان الدافئة يمكن أن تجعل الأسنان تبدو صفراء، فلماذا تبيعها متاجر المكياج في المقام الأول؟ الجواب هو أن أحمر الشفاه ذو الأساس الدافئ يُعتقد أنه يكمل الأشخاص الذين لديهم نغمات دافئة في بشرتهم.
 

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