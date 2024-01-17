دار أزياء لويس فويتون العالمي يُطلق "حقيبة شطائر"... مقابل هذا السعر الصادم! (صور)

تتمتع شركات الأزياء العالمية بأفكارها المبتكرة وذلك بفضل إبداعها المستمر. ومع ذلك، فإن السلع الفاخرة لها أسعار باهظة أيضًا مثل برادا، شانيل، إيف سان لوران وغيرها من الماركات العالمية الفاخرة.

في هذا السياق، أعلنت العلامة التجارية الفرنسية Louis Vuitton أو لويس فويتون عن إطلاق "صندوق الغداء" أو "حقيبة شطائر" مصنوعة من جلد البقر، بسعر يصل إلى 3 آلاف دولار.

وتم طرح هذه القطعة للبيع في الرابع من هذا الشهر، وتأتي من تصميم المدير الإبداعي للرجال في دار الأزياء الفرنسية الراقية، فاريل ويليامز. واستلهم الأخير تصميم هذا الملحق الجديد من حقيبة الشطائر الورقية الكلاسيكية.

وتحمل الحقيبة الكبيرة توقيع "لويس فويتون" المميز وإغلاقًا باللون الأزرق لحفظ السندويشات أو مقتنيات أخرى ثمينة. وتُصنع هذه الحقيبة من جلد البقر المرن بنفس لون حقائب التسوق الشهيرة التي تُنتجها الدار، مع وجود حروف "Louis Vuitton" و"Maison Fondee En 1854"، وتضم جيبًا بسحاب وجيبًا مسطحًا مزدوجًا للحفاظ على التنظيم.

لقد أثار تصميم الحقيبة وتكلفتها ردود فعل فورية من قبل مستخدمي الإنترنت، الذين عبروا عن إعجابهم وتفاعلهم مع هذا الإبداع الفريد.