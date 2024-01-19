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أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!
موضة وجمال
2024-01-19 | 05:42
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أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!
أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!
انتشر جدل على نطاق واسع بعد مشاركة الشابة السودانية تسابيح دياب في مسابقة ملكة جمال العالم في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه"، لاعتبارها أول سودانية تشارك في هذه المنافسة.
وكانت المشاركة صعبة على تسابيح بسبب المعاناة التي تعيشها بلادها بسبب الحرب الدموية المستمرة هناك منذ 10 شهور، وظهورها على خشبة المسرح من دون المساس بعادات وتقاليد شعبها كأول سودانية تشارك في هذه المسابقة.
وأوضحت الشابة البالغة من العمر 28 عاماً، أن احترام عادات وتقاليد بلدها والفوز بقلوب الناس أهم عندها من اللقب، حيث لم تظهر بملابس السباحة التقليدية.
وقالت تسابيح: "اخترت ملابس تغطي جسمي وحرصت على أن أعكس صورة جديدة طعمها ثقافه عربية وعادات وتقاليد من قلب إفريقيا".
وأضافت: "ظهرت على المسرح بشخصيتي وروحي من غير تزييف، ولم أظهر تفاصيل جسمي في لباس السباحة، وكنت الأقل لفتاً للنظر بين باقي السبعين متسابقة، ورغم ذلك دخلت في تصنيف أفضل 10 ملابس سباحة".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الأسابيع الماضية جدلاً كبيراً حول مشاركة تسابيح في هذه المسابقة.
المصدر
.
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