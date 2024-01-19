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من هي النجمة التي تملك "أفضل أنف في العالم" بحسب الدراسات؟ (صورة)

من هي النجمة التي تملك "أفضل أنف في العالم" بحسب الدراسات؟ (صورة)







وتصدّرت أريانا غراندي قائمة أجمل الأنوف، بعد مسح أجراه جراح تجميل محترف، وكانت زيندايا في المركز الثاني، والممثلة سكارليت جوهانسون في المركز الثالث.



ويعود تاريخ هذه التقنية إلى العصور القديمة، وقد تم استخدامها لقياس الكمال الجسدي، وفق موقع



وفقًا لعلامة التجميل "أناستازيا بيفرلي هيلز": "توفر طريقة "النسبة الذهبية" تناسقًا للوجه، وذلك باستخدام البنية العظمية الفريدة لموازنة الحواجب وتحديد شكلها".



والنسبة الذهبية هي نسبة قطعة الخط التي تم تقطيعها إلى أجزاء متعددة بأطوال مختلفة.



وتقسم الطريقة أي سطر عند 1.618، المعروف باسم Phi، أو الحرف اليوناني ϕ.



وهو يخلق نسبة تتناسب مع جانبي الخط الفاصل، ويعتقد أنه يوفر النتيجة الأكثر جمالية، سواء كان ذلك تصميمًا لمبنى، أو نسبًا على وجه شخص ما.



ولاختيار أفضل أنف لدى المشاهير، تم تقييم العوامل الأربعة التالية: عرض فتحتي الأنف، وجذر الأنف (المسافة بين الحاجبين)، وكذلك عرض وطول الأنف.



وكشف الخبراء عن النتائج، وقالوا: “الشخصية التي تملك الأنف الأكثر مثالية بناءً على التباعد بين العينين كانت أريانا غراندي، تليها زيندايا، وسكارليت جوهانسون. وأنف أريانا يتناسب مع النسبة الذهبية بنسبة 90%، أما زيندايا 84%، وجوهانسون 83%". تم اختيار النجمة أريانا غراندي باعتبارها تملك الأنف الأكثر مثالية وفقاً "للنسبة الذهبية". واستُخدمت هذه النظرية لتحديد من هم الأشخاص الأكثر جاذبية.وتصدّرت أريانا غراندي قائمة أجمل الأنوف، بعد مسح أجراه جراح تجميل محترف، وكانت زيندايا في المركز الثاني، والممثلة سكارليت جوهانسون في المركز الثالث.ويعود تاريخ هذه التقنية إلى العصور القديمة، وقد تم استخدامها لقياس الكمال الجسدي، وفق موقع "ذا صن" وفقًا لعلامة التجميل "أناستازيا بيفرلي هيلز": "توفر طريقة "النسبة الذهبية" تناسقًا للوجه، وذلك باستخدام البنية العظمية الفريدة لموازنة الحواجب وتحديد شكلها".والنسبة الذهبية هي نسبة قطعة الخط التي تم تقطيعها إلى أجزاء متعددة بأطوال مختلفة.وتقسم الطريقة أي سطر عند 1.618، المعروف باسم Phi، أو الحرف اليوناني ϕ.وهو يخلق نسبة تتناسب مع جانبي الخط الفاصل، ويعتقد أنه يوفر النتيجة الأكثر جمالية، سواء كان ذلك تصميمًا لمبنى، أو نسبًا على وجه شخص ما.ولاختيار أفضل أنف لدى المشاهير، تم تقييم العوامل الأربعة التالية: عرض فتحتي الأنف، وجذر الأنف (المسافة بين الحاجبين)، وكذلك عرض وطول الأنف.وكشف الخبراء عن النتائج، وقالوا: “الشخصية التي تملك الأنف الأكثر مثالية بناءً على التباعد بين العينين كانت أريانا غراندي، تليها زيندايا، وسكارليت جوهانسون. وأنف أريانا يتناسب مع النسبة الذهبية بنسبة 90%، أما زيندايا 84%، وجوهانسون 83%".