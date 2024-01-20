ديور تقدم تصميمات رجالية أنيقة في أسبوع الموضة بباريس (صورة)

قدم كيم جونز مدير التصميم الفني لمجموعة الأزياء الرجالية لدى ديور تصميمات أنيقة لفصل الشتاء واضعا لمسات زخرفية على مجموعة من الأزياء المفصلة بعناية.وسار عارضو الأزياء حول منصة دائرية بأحذية مسطحة تشبه أحذية راقصي الباليه بينما كانوا يرتدون قمصانا بدون ياقات ومعاطف لامعة ومجموعة من السراويل والسترات القماشية المشدودة عند الخصر والمرصعة بأحجار الراين.واستلهم جونز مجموعة الأزياء الشتوية هذه من الصداقة التي جمعت بين عمه راقص الباليه والمصور كولن جونز وراقص الباليه الآخر رودولف نورييف، وهو ما ظهر جليا في اللمسات الأنثوية والفضفاضة التي يفضلها عالم الرقص.وفي النهاية، وقف عارضو الأزياء في حلقة أمام الجمهور وبدأت الأرضية تتحرك وتدور بهم، وفق "رويترز".وتستمر عروض أزياء الخريف والشتاء الرجالية في أسبوع الموضة في باريس حتى غد الأحد، وتتضمن عروضا لبعض من أكبر العلامات التجارية في مجال الأزياء مثل لوي فيتون وهيرميس وبالمان إلى جانب العشرات من العلامات التجارية الأصغر مثل آمي ولوي جابرييل نوشي.