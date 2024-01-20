الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ديور تقدم تصميمات رجالية أنيقة في أسبوع الموضة بباريس (صورة)

موضة وجمال
2024-01-20 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ديور تقدم تصميمات رجالية أنيقة في أسبوع الموضة بباريس (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ديور تقدم تصميمات رجالية أنيقة في أسبوع الموضة بباريس (صورة)

ديور تقدم تصميمات رجالية أنيقة في أسبوع الموضة بباريس (صورة)

قدم كيم جونز مدير التصميم الفني لمجموعة الأزياء الرجالية لدى ديور تصميمات أنيقة لفصل الشتاء واضعا لمسات زخرفية على مجموعة من الأزياء المفصلة بعناية.

وسار عارضو الأزياء حول منصة دائرية بأحذية مسطحة تشبه أحذية راقصي الباليه بينما كانوا يرتدون قمصانا بدون ياقات ومعاطف لامعة ومجموعة من السراويل والسترات القماشية المشدودة عند الخصر والمرصعة بأحجار الراين.

واستلهم جونز مجموعة الأزياء الشتوية هذه من الصداقة التي جمعت بين عمه راقص الباليه والمصور كولن جونز وراقص الباليه الآخر رودولف نورييف، وهو ما ظهر جليا في اللمسات الأنثوية والفضفاضة التي يفضلها عالم الرقص.

وفي النهاية، وقف عارضو الأزياء في حلقة أمام الجمهور وبدأت الأرضية تتحرك وتدور بهم، وفق "رويترز".

وتستمر عروض أزياء الخريف والشتاء الرجالية في أسبوع الموضة في باريس حتى غد الأحد، وتتضمن عروضا لبعض من أكبر العلامات التجارية في مجال الأزياء مثل لوي فيتون وهيرميس وبالمان إلى جانب العشرات من العلامات التجارية الأصغر مثل آمي ولوي جابرييل نوشي.
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

ديور

أسبوع

الموضة

باريس

تصميمات

رجالية

مسسلسلات الأزياء موضة على منصات البث التدفقي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-19

نقابة المالكين: سنتقدّم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الأسبوع المقبل دفاعًا عن الدستور والآليات الدستورية

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-18

وزير الخارجية الروسي: سأعرض على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مقترحات حول جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط

LBCI
حال الطقس
2024-01-18

الأمطار تعود مطلع الأسبوع المقبل...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
03:51

مسسلسلات الأزياء موضة على منصات البث التدفقي

LBCI
موضة وجمال
2024-01-19

من هي النجمة التي تملك "أفضل أنف في العالم" بحسب الدراسات؟ (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-01-19

أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!

LBCI
موضة وجمال
2024-01-17

دار أزياء لويس فويتون العالمي يُطلق "حقيبة شطائر"... مقابل هذا السعر الصادم! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:20

شقيق ياسمين عبد العزيز ينفجر غضباً بعد طلاق الأخيرة.. ما علاقة بسمة وهبة؟

LBCI
فنّ
05:02

أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة

LBCI
منوعات
2024-01-17

امرأة تواعد صديق زوجها المفضل سراً... ولكن ما حصل لم يكن متوقعاً!

LBCI
منوعات
2024-01-10

مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر

LBCI
أخبار دولية
03:57

خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق

LBCI
أخبار دولية
14:40

البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:54

استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟

LBCI
خبر عاجل
12:29

مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط

LBCI
خبر عاجل
05:29

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق

LBCI
خبر عاجل
04:26

وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق

LBCI
حال الطقس
01:35

طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟

LBCI
فنّ
05:02

أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More