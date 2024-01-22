جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)

لم تترك كيم كارداشيان مجالاً كبيراً لخيال متابعيها على إنستغرام، البالغ عددهم 364 مليونًا، وذلك بعد مشاركة مجموعة من الصور من وراء الكواليس من جلسة تصوير يوم الأحد.

وارتدت نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 43 عامًا، ملابس فاضحة بشكل خاص أثناء الترويج لمجموعة جديدة من العناصر من العلامة التجارية الخاصة بها SKKN By Kim.

وظهرت سيدة الأعمال، التي شوهدت مؤخرًا بصحبة زوجها السابق كاني ويست، مرتديةً حمالة صدر رمادية فاتحة كشفت عن بطنها وذراعيها.

وقامت كارداشيان بتنسيق حمالة الصدر مع الجزء السفلي من الملابس الداخلية أثناء ترويجها لمنتجات شركتها الجديدة. كما قامت بلف رداء مخملي حول خصرها في إحدى لقطاتها.