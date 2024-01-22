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إطلالة مثيرة لنيكول كيدمان بعد غياب... فستان جريء يظهر قوامها (صور)
موضة وجمال
2024-01-22 | 12:00
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إطلالة مثيرة لنيكول كيدمان بعد غياب... فستان جريء يظهر قوامها (صور)
لفتت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان الأنظار خلال حضوها العرض الأول لمسلسلها الجديد Expats في نيويورك يوم الأحد.
وتجرأت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 56 عامًا، على ارتداء فستان كاشف في الطقس البارد، حيث أظهرت قوامها في ثوب أسود مثير.
وكانت نيكول كيدمان تتباهى بإطلالتها، الّذي يتميز بالأجزاء الكاشفة بين التنورة والجزء العلوي.
تركت النجمة العالمية فستانها يسرق الأضواء من خلال إضافة أقراط ماسية أنيقة وبسيطة وسوار وخاتم وساعة من الألماس.
وأعلنت النجمة مؤخرًا في مقابلة إنها لا تهتم كثيرًا بما يعتقده الناس حول اختياراتها للأزياء.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
موضة وجمال
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