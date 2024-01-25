"إتش أند إم" تسحب إعلاناً ذات طابع جنسي عن ملابس مدرسية للفتيات

أعلنت شركة "إتش أند إم" السويدية العملاقة للملابس الثلاثاء، أنها سحبت إعلاناً عن ملابس مدرسية للفتيات قال منتقدوه إنّه ذات طابع جنسي.وأُطلقت الحملة الإعلانية في أستراليا وتضمنت فتاتين صغيرتين ترتديان زياً مدرسياً مع بروز عبارة "لجعلهنّ جميلات في أسلوب إتش أند إم الخاص بالعودة إلى المدرسة".وسخر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من الشركة بسبب هذا الإعلان الذي أقدمت "إتش أند إم" على إزالته مذّاك.وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس "لقد سحبنا الإعلان. ونأسف بشدة على الإساءة التي تسبب بها، وننظر في كيفية طرح إعلاناتنا مستقبلاً".وتساءل أحد المستخدمين عبر موقع "مامزنت" المتخصص في التربية، كيف تمت الموافقة على الإعلان أصلاً.وقال "لقد أُزيل، لكن لماذا لم تتم ملاحظة هذه الامور؟ ما هي الافكار التي تولّد هكذا إعلانات؟".