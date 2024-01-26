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راقصات باليه ورحلة "من الغرب إلى الشرق"... شانيل وأرماني يُبهران الحضور في العاصمة الفرنسية (فيديو)
موضة وجمال
2024-01-26 | 01:44
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راقصات باليه ورحلة "من الغرب إلى الشرق"... شانيل وأرماني يُبهران الحضور في العاصمة الفرنسية (فيديو)
شكّل الرقص والباليه مصدر إلهام لتشكيلة الهوت كوتور لربيع وصيف 2024 التي عرضتها دار "شانيل" الثلاثاء في باريس، فيما كانت أزياء "جورجيو أرماني" على منصات العاصمة الفرنسية بمثابة رحلة "من الغرب إلى الشرق" .
وارتدت عارضات "شانيل" اللون الوردي ووضعن ربطات شعر على طريقة راقصات الباليه. وقالت المديرة الفنية للدار فيرجيني فيار في شرح مكتوب عن العرض إن التشكيلة "خفيفة جداً، مصنوعة من التول والكشكش والطيات والدانتيل".
وكانت دار "ديور" المنافسة عرضت الأسبوع الفائت في باريس تشكيلة رجالية مستوحاة أيضاً من الباليه ومن نجمه الروسي المنفى رودولف نورييف.
وبرز هذا الاتجاه في الموضة إلى حد كبير عام 2023 ويُعرَف بالإنكليزية بـ balletcore، لكنّ دار "شانيل" ذكّرت بأن الأمر ليس جديداً عليها، بعد قرن من تصاميم غابرييل شانيل الأولى لباليه سانت بطرسبرغ.
وتدلّى من سقف منصة العرض تجهيز عملاق يمثّل زرّ "شانيل" الشهير الذي يحمل حرفّي "سي" C المتشابكَين، وفق وكالة فرانس برس.
واستهلت العرض الممثلة وعارضة الأزياء مارغريت كوالي، ابنة الممثلة آندي ماكدويل، بطقم أبيض مع ما يُعرف بـ"ياقة المهرّج" البيضاء المكشكشة.
ولفتت في التشكيلة سلسلة من التنانير الشفافة وتلك القصيرة المستقيمة، وجوارب رقص بيضاء لامعة، فوقها أحياناً سروال شفاف، لكّن الأحذية ليست مسطّحة بل بكعوب عالية سوداء ناعمة.
ولم يخل عرض "شانيل" من بعض ملابس الشارع، فيما حرصت دار المنتجات الفاخرة على التعاون موسيقياً مع مغني الراب كندريك لامار.
أما دار "أرماني"، فقدمت لضيوفها، وفي مقدّمهم الممثلتان غلين كلوز وغوينيث بالترو ولاعب كرة القدم رونالدو، "رحلة متخيلة بالكامل، من الغرب إلى الشرق"، وفق ملاحظات مكتوبة عن العرض.
ومن محطات هذه الرحلة، آسيا مع "عباءات الكيمونو"، وإسبانيا مع سترات مصارع الثيران القصيرة وحقائب اليد التي تذكرنا بالمروحة اليدوية، والشرق الأوسط مع السراويل المنفوخة أو الضيقة عند الكاحلين، وكل ذلك باللون الوردي الفاتح، أو الأخضر اليشم، أو الفاتح أو الأزرق الداكن، معزّز بالدانتيل والتطريز والبريق.
آخر الأخبار
موضة وجمال
شانيل
جورجيو أرماني
العاصمة الفرنسية
باريس
هوت كوتور لربيع وصيف 2024
الرقص
الباليه
أزياء
رحلة
من الغرب إلى الشرق.
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