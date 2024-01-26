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لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
موضة وجمال
2024-01-26 | 05:40
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لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
تعرضت كايلي جينر "للخجل" الشديد بعد أن ظهرت في أسبوع الموضة في باريس 2024 وهي تبدو "كبيرة في السن"، على الرغم من كونها تبلغ من العمر 26 عامًا فقط.
وأصيب الكثيرون بالذهول من وجهها، حيث اتهم الناس النجمة بإجراء عملية جراحية، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وعلّق أحد الأشخاص على صورتها: “إنها مثيرة جدًا بالنسبة لعمر 55 عامًا! ".
وقالت سالينا زيمري مؤسسة عيادات طبيب الجلد والخبيرة في شركة تيوكسان العالمية لموقع Fabulous: "يبدو أن كايلي جينر قد خضعت لحشوة تحت العين، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال حجم الجلد. وهذه المنطقة تحتوي على القليل جدًا من الدهون وبالتالي فهي رقيقة جدًا، وتصبح أكثر وضوحًا مع تقدمنا في السن وانخفاض حمض الهيالورونيك والكولاجين".
وأضافت: "يجب على المرء أن يكون متحفظًا للغاية فيما يتعلق باستخدام الحشو في هذه المنطقة، لتجنب الإفراط في استخدامه أو استخدام حشو غير خاص بالعين، مما قد يؤدي إلى مظهر منتفخ ومتكتل. وبالتالي فإنه يجذب الماء، وعندما يتم وضعه بشكل سطحي للغاية فإنه يمكن أن يسبب احتباس الماء. لذلك يمكن أن يكون لهذا تأثير معاكس ويجعلك تبدو متعبًا بالفعل."
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