ملكة جمال اليابان... أوكرانية؟! (صورة)

أصبح وجه "الجمال الياباني" الآن عارضة أزياء أوكرانية، كارولينا شينو، البالغة من العمر 26 عامًا حيث تُوجت ملكة جمال اليابان يوم الاثنين.

وتمنح مسابقة "ملكة جمال نيبون" السنوية، والتي استوحت عنوانها من الاسم الياباني للبلاد، التاج للمتسابقة التي تمثل "الجمال لجميع النساء اليابانيات"، وفقًا لموقع المنظمين.

وأثار قرار اختيار فائزة من التراث الأوروبي تساؤلات حول معايير الجمال وما يعنيه أن تكون يابانيًا.

وقالت شينو، المواطنة المتجنسة التي تعيش في ناغويا منذ أن كانت في الخامسة من عمرها وتتحدث اليابانية بطلاقة، لشبكة CNN في طوكيو: "أردت أن يتم الاعتراف بي كامرأة يابانية".

وقالت شينو إنها واجهت صعوبات في قبولها كمواطنة محلية بسبب مظهرها، وأعربت عن أملها في أن يؤدي فوزها إلى تغيير الآراء بشأن من يمكن اعتباره يابانيًا.

وقالت: "في نهاية المطاف، نحن نعيش في عصر التنوع. هناك الكثير من الناس مثلي يشعرون بالقلق من الفجوة بين مظهرهم وخلفيتهم".

وأضافت: "لقد قيل لي دائمًا أنني لست يابانية، لكنني يابانية تمامًا، لذلك دخلت ملكة جمال اليابان وأنا أؤمن بنفسي حقًا. لقد كنت سعيدة حقًا لأنه تم الاعتراف بي بهذه الطريقة".