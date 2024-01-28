الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ملكة جمال اليابان... أوكرانية؟! (صورة)
موضة وجمال
2024-01-28 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ملكة جمال اليابان... أوكرانية؟! (صورة)
أصبح وجه "الجمال الياباني" الآن عارضة أزياء أوكرانية، كارولينا شينو، البالغة من العمر 26 عامًا حيث تُوجت ملكة جمال اليابان يوم الاثنين.
وتمنح مسابقة "ملكة جمال نيبون" السنوية، والتي استوحت عنوانها من الاسم الياباني للبلاد، التاج للمتسابقة التي تمثل "الجمال لجميع النساء اليابانيات"، وفقًا لموقع المنظمين.
وأثار قرار اختيار فائزة من التراث الأوروبي تساؤلات حول معايير الجمال وما يعنيه أن تكون يابانيًا.
وقالت شينو، المواطنة المتجنسة التي تعيش في ناغويا منذ أن كانت في الخامسة من عمرها وتتحدث اليابانية بطلاقة، لشبكة
CNN
في طوكيو: "أردت أن يتم الاعتراف بي كامرأة يابانية".
وقالت شينو إنها واجهت صعوبات في قبولها كمواطنة محلية بسبب مظهرها، وأعربت عن أملها في أن يؤدي فوزها إلى تغيير الآراء بشأن من يمكن اعتباره يابانيًا.
وقالت: "في نهاية المطاف، نحن نعيش في عصر التنوع. هناك الكثير من الناس مثلي يشعرون بالقلق من الفجوة بين مظهرهم وخلفيتهم".
وأضافت: "لقد قيل لي دائمًا أنني لست يابانية، لكنني يابانية تمامًا، لذلك دخلت ملكة جمال اليابان وأنا أؤمن بنفسي حقًا. لقد كنت سعيدة حقًا لأنه تم الاعتراف بي بهذه الطريقة".
آخر الأخبار
موضة وجمال
ملكة جمال اليابان
ملكة جمال نيبون
متسابقة
أوكرانية
تتويج
منظمين
شكل
لغة
التراث الأوروبي.
التالي
في حمام منزلها الضخم... ابنة كيم كارداشيان تُقيّم مستحضرات التجميل الخاصة بوالدتها (فيديو)
استطاعت التخلص من حب الشباب بطريقة مبتكرة ومفاجئة... هذا ما فعلته! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:39
كم بلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب؟
أخبار دولية
03:39
كم بلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب؟
0
أخبار دولية
02:22
إيران تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن
أخبار دولية
02:22
إيران تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن
0
صحة وتغذية
2024-01-27
قشرة الرأس والحكّة: مؤشّران لمشكلة صحية هامّة... هذا ما حذّر منه أحد الصيادلة!
صحة وتغذية
2024-01-27
قشرة الرأس والحكّة: مؤشّران لمشكلة صحية هامّة... هذا ما حذّر منه أحد الصيادلة!
0
أخبار دولية
2024-01-27
مقتل مدنيين اثنين في توغل روسي عبر الحدود داخل قرية أوكرانية
أخبار دولية
2024-01-27
مقتل مدنيين اثنين في توغل روسي عبر الحدود داخل قرية أوكرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
12:44
في حمام منزلها الضخم... ابنة كيم كارداشيان تُقيّم مستحضرات التجميل الخاصة بوالدتها (فيديو)
موضة وجمال
12:44
في حمام منزلها الضخم... ابنة كيم كارداشيان تُقيّم مستحضرات التجميل الخاصة بوالدتها (فيديو)
0
موضة وجمال
16:10
استطاعت التخلص من حب الشباب بطريقة مبتكرة ومفاجئة... هذا ما فعلته! (فيديو)
موضة وجمال
16:10
استطاعت التخلص من حب الشباب بطريقة مبتكرة ومفاجئة... هذا ما فعلته! (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-01-26
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
موضة وجمال
2024-01-26
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
0
موضة وجمال
2024-01-26
راقصات باليه ورحلة "من الغرب إلى الشرق"... شانيل وأرماني يُبهران الحضور في العاصمة الفرنسية (فيديو)
موضة وجمال
2024-01-26
راقصات باليه ورحلة "من الغرب إلى الشرق"... شانيل وأرماني يُبهران الحضور في العاصمة الفرنسية (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-01-07
كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-07
كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:22
وزارة البيئة تتحقق من وجود مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي
أخبار لبنان
06:22
وزارة البيئة تتحقق من وجود مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي
0
منوعات
2024-01-23
طردت حماتها من المستشفى أثناء ولادتها...وصفتها بـ "الحقيرة" وهذا ما فعلته!
منوعات
2024-01-23
طردت حماتها من المستشفى أثناء ولادتها...وصفتها بـ "الحقيرة" وهذا ما فعلته!
0
منوعات
2024-01-25
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
منوعات
2024-01-25
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لإسرائيل بنك أهداف محدد في قرى الجنوب... فما هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لإسرائيل بنك أهداف محدد في قرى الجنوب... فما هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
0
أخبار دولية
13:05
العامود الفقري لمصر في خطر
أخبار دولية
13:05
العامود الفقري لمصر في خطر
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
0
أخبار دولية
06:13
الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار
أخبار دولية
06:13
الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار
0
أخبار لبنان
05:02
الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة
أخبار لبنان
05:02
الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
خبر عاجل
15:50
مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
2
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
3
أخبار دولية
05:15
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول
أخبار دولية
05:15
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول
4
حال الطقس
07:52
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
حال الطقس
07:52
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
5
فنّ
15:29
"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟
فنّ
15:29
"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟
6
آخر الأخبار
15:46
"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج
آخر الأخبار
15:46
"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج
7
فنّ
06:24
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
فنّ
06:24
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
8
منوعات
14:15
عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!
منوعات
14:15
عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More