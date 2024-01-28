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في حمام منزلها الضخم... ابنة كيم كارداشيان تُقيّم مستحضرات التجميل الخاصة بوالدتها (فيديو)

موضة وجمال
2024-01-28 | 12:44
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في حمام منزلها الضخم... ابنة كيم كارداشيان تُقيّم مستحضرات التجميل الخاصة بوالدتها (فيديو)
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في حمام منزلها الضخم... ابنة كيم كارداشيان تُقيّم مستحضرات التجميل الخاصة بوالدتها (فيديو)

استعرضت ابنة كيم كارداشيان، نورث ويست، منتجات من خط مستحضرات التجميل التابعة لوالدتها يوم الجمعة.
 
وشاركت نجمة تلفزيون الواقع مقطع فيديو على تيك توك لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات وهي تقيّم خط مكياج SKKN by Kim الجديد بعد فترة وجيزة من إطلاق المنتجات التابعة لوالدتها.
 
وكتبت في خانة التعليقها: "هذا ما تفعله ابنتي بهاتفي ها ها ها ها ها ها".
 
في الفيديو، قامت الطفلة بتجميع الألوان من لوحة ظلال عيون بألوان محايدة على ذراعها وقالت: "هذا ما تضع منه طوال الوقت"، بالإشارة إلى والدتها.
 
وطبقت ظلال عيون أسود على كامل عينيها، كما وضعت قلم تحديد الشفاه باللون البني الداكن وأحمر الشفاه باللون الوردي.
 
وبدا أن ابنة كيم كانت تحاول وضع الماكياج في أحد الحمامات الضخمة في قصر كارداشيان الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.
 
والجدير بالذكر أن نورث ويست هي الابنة الكبرى وواحدة من أطفال كيم كارداشيان وكاني ويست الأربعة.
 
 

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