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"الذهب العائم"... قيء الحوت سر نجاح أفخم العطور؟!

موضة وجمال
2024-01-30 | 01:30
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&quot;الذهب العائم&quot;... قيء الحوت سر نجاح أفخم العطور؟!
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"الذهب العائم"... قيء الحوت سر نجاح أفخم العطور؟!

"الذهب العائم"... قيء الحوت سر نجاح أفخم العطور؟!

يمكن لمادة شمعية نادرة تسمى العنبر - تُعرف باسم "الذهب العائم"، وهي بمثابة كنز في صناعة العطور - أن ترفع من مستوى روائح ومكونات العطر أو الكولونيا.

وقال نوفمبر نيكولز، صانع العطور ومالك Chémin، لـ POPSUGAR الأسبوع الفائت: "إنها مادة ثمينة للغاية ومعروفة برائحتها الفريدة وصفاتها المثبتة... إنها تعزز طول عمر وعمق العطور التي تضاف إليها."

ويتم إنتاج العنبر في الجهاز الهضمي لحيتان العنبر، وهي أكبر الحيوانات المفترسة ذات الأسنان، والتي تم إدراجها منذ فترة طويلة على أنها "مهددة بالانقراض" بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وبعبارة أخرى، العنبر هو قيء الحوت.

وأوضح نيكولز: "يتم إنتاج العنبر لحماية أمعاء الحوت من الأشياء الحادة، ومع مرور الوقت، يتم طرده ويمكن العثور عليه طافيا في المحيط أو مغسولا على الشاطئ"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويعود الفضل لهذه المادة المرغوبة في جعل رائحة العطر تدوم لفترة أطول، كما أن ندرتها تجعلها باهظة الثمن لدرجة أنها لا توجد عادةً إلا في العطور الفاخرة والراقية.

ويعتبر حصاد العنبر بشكل عام ممارسة أخلاقية لأنه يتم جمعه بعد خروجه بشكل طبيعي من جسم الحوت، دون أي اتصال أو ضرر للحيوان.

ومع ذلك، نظرًا لحالة حوت العنبر المهددة بالانقراض، هناك لوائح حول تجارة العنبر.

وقال نيكولز: "في بعض البلدان، يعد الاتجار بالعنبر أو امتلاكه أمرًا غير قانوني".

ووفقا لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، من غير القانوني قتل حيتان العنبر في أي مكان تقريبا على هذا الكوكب - وقد جعلت بعض البلدان حيازة العنبر والاتجار به غير قانوني للحد من الضرر المحتمل للسكان.

وأصبح حوت العنبر من الأنواع المهددة بالانقراض بعد أن أصبح صيده شائعًا، خاصة في القرن التاسع عشر، وفقًا لمنظمة Ocean Conservancy.

وقبل انطلاقة صناعة صيد الحيتان، كان هناك حوالي 1.1 مليون حوت العنبر. الآن، لم يتبق سوى حوالي 300.000.

ولا يزال العلماء غير متأكدين من الأصل الدقيق للعنبر، ولكن يُعتقد عمومًا أنه يتشكل عندما تأكل الحيتان مواد مهيجة، مثل المنقار، وتنتج مادة زلقة لحماية أعضائها الهضمية من الجزيئات الضارة، وفقًا لما ذكرته ناشيونال جيوغرافيك.

وتشير التقديرات إلى أن 1% فقط من حيتان العنبر قادرة على إفراز العنبر.

ونظرًا لندرة قيء الحوت، تبلغ قيمة الغرام حوالي 27 دولارًا، وقد يصل سعر الباوند إلى أكثر من 10000 دولار.

وفي حين أنه قد يكون من الصعب للغاية العثور على العنبر، إلا أن بعض الناس قد عثروا على الذهب العائم.

وتم العثور على كتلة يعتقد أنها تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار داخل حوت العنبر بعد أن تقطعت به السبل على شاطئ نوغاليس في لا بالما، جزر الكناري، في أيار 2023.

وتسببت قطعة العنبر التي يبلغ وزنها حوالي 20 رطلاً في حدوث التهاب انسدادي مزمن في القولون، وفقًا لخبراء في جامعة لاس بالماس دي غران كناريا.

وبعد بضعة أشهر، اكتشف كلب صياد كتلة "مثيرة للاشمئزاز" على أحد الشواطئ في اسكتلندا - والتي ربما كانت قطعة ذات قيمة عالية من قيء الحوت.
 
 

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العائم"...

الحوت

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