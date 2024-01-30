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وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)

موضة وجمال
2024-01-30 | 09:53
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وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
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وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)

أعلنت وسائل إعلام عالمية أن عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة جيزيل بوندشين في حداد على خسارة والدتها.
 
وأكّدت المعلومات أن والدة عارضة الأزياء، فانيا نونينماشر، توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر 75 عامًا.
 
وأصدر مستشفى Moinhos de Vento، الواقع في بورتو أليغري بالبرازيل، بيانًا، يفيد بأنه تم إدخال السيدة المذكورة إلى المستشفى يوم الجمعة 26 كانون الثاني وتوفيت يوم الأحد 28.
 
ولدى الراحلة فانيا ست بنات مع زوجها فالدير بوندشين وهنّ جيزيل وشقيقتها التوأم باتريشيا، بالإضافة إلى رافاييلا وغرازييلا وغابرييلا وراكيل.
 
على الرغم من أن جيزيل لم تتحدث علنًا عن وفاة والدتها في هذا الوقت، إلا أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 43 عامًا شاركت في كثير من الأحيان تحيات لوالدتها على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في عيد الأم وفي عيد ميلادها.
 
 

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