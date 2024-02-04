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امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)







وبحسب موقع



وأنفقت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا ما يقارب 20 ألف جنيه إسترليني على شفتيها، وهي تستعد لتحقيق رقم قياسي جديد لأكبر خدود في العالم.



وفي عيد الميلاد، اعترفت أندريا بأنها تحب دخول العام الجديد ببعض الإجراءات الجديدة. وقالت: "لا أعرف بالضبط مقدار كمية الفيلرز الموجودة في وجهي. لقد كنت أضعها باستمرار منذ سنوات، لذا فإن الكمية كبيرة جدًا".



لكن الشابة البلغارية ادعت أن العائلة والأصدقاء "قلقون" بشأن صحتها.



وقالت أندريا: "إنهم يعتقدون أن شيئًا سيئًا سيحدث لي وأن جميع إجراءات التجميل قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل. أعلم أنهم لا يحبون مظهري مع كل هذه التغييرات، لكني أحب نفسي كثيرًا بهذه الطريقة."





خططت امرأة ذات "أكبر شفاه في العالم" كيف سيكون "وجهها الجديد" لعام 2024 بعد إجراء عملية حشو في عيد الميلاد، ما جعل عائلتها وأصدقائها يشعرون بالقلق.وبحسب موقع "ميرور" ، لن تتوقف نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أندريا إيفانوفا عن هوسها بتكبير شفاهها.وأنفقت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا ما يقارب 20 ألف جنيه إسترليني على شفتيها، وهي تستعد لتحقيق رقم قياسي جديد لأكبر خدود في العالم.وفي عيد الميلاد، اعترفت أندريا بأنها تحب دخول العام الجديد ببعض الإجراءات الجديدة. وقالت: "لا أعرف بالضبط مقدار كمية الفيلرز الموجودة في وجهي. لقد كنت أضعها باستمرار منذ سنوات، لذا فإن الكمية كبيرة جدًا".لكن الشابة البلغارية ادعت أن العائلة والأصدقاء "قلقون" بشأن صحتها.وقالت أندريا: "إنهم يعتقدون أن شيئًا سيئًا سيحدث لي وأن جميع إجراءات التجميل قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل. أعلم أنهم لا يحبون مظهري مع كل هذه التغييرات، لكني أحب نفسي كثيرًا بهذه الطريقة."