0min

إطلالة ساحرة لأوليفيا رودريغو في حفل "غرامي"... شخصية معروفة ظهرت بالفستان نفسه قبل 30 سنة! (صور)

إطلالة ساحرة لأوليفيا رودريغو في حفل "غرامي"... شخصية معروفة ظهرت بالفستان نفسه قبل 30 سنة! (صور)





وأضافت رودريغو لمستها الخاصة على الفستان، الذي تميز بأشرطة مزدوجة فوق كل كتف، وتطريز أحمر على الصدر وأسفل الفستان، وفق ما نقل موقع "



وفي حين أن ليندا تألقت خلال عرض أزياء العلامة التجارية لربيع 1995، بالتصميم نفسه مع شفاه معدنية، كحل دراماتيكي وتسريحة شقراء ضخمة، قررت رودريغو إضافة بعض الحداثة على مظهرها الكامل، إذ اختارت التمسك بشعرها البني بدلاً من تقليد ليندا، واختارت ماكياجًا ناعمًا، باستثناء الشفاه الحمراء الجريئة.



ولكن على الرغم من التعديلات، كان الفستان الأيقوني واضحًا عندما ظهرت رودريغو على السجادة الحمراء، بعد ثلاثة عقود من عرض الفستان لأول مرة. استوحت المغنية "أوليفيا رودريغو" إطلالتها في حفل جوائز غرامي لهذا العام، من عارضة الأزياء المعروفة "ليندا إيفانغليستا"، إذ تألقت بفستان أبيض مطرّز شبيه بذلك الذي ارتدته ليندا للمرة الأولى خلال عرض أزياء لـ"فيرساتشي" قبل 30 عامًا.وأضافت رودريغو لمستها الخاصة على الفستان، الذي تميز بأشرطة مزدوجة فوق كل كتف، وتطريز أحمر على الصدر وأسفل الفستان، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي حين أن ليندا تألقت خلال عرض أزياء العلامة التجارية لربيع 1995، بالتصميم نفسه مع شفاه معدنية، كحل دراماتيكي وتسريحة شقراء ضخمة، قررت رودريغو إضافة بعض الحداثة على مظهرها الكامل، إذ اختارت التمسك بشعرها البني بدلاً من تقليد ليندا، واختارت ماكياجًا ناعمًا، باستثناء الشفاه الحمراء الجريئة.ولكن على الرغم من التعديلات، كان الفستان الأيقوني واضحًا عندما ظهرت رودريغو على السجادة الحمراء، بعد ثلاثة عقود من عرض الفستان لأول مرة.