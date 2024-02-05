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فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات مميزة ... كيف بدت النجمات على السجادة الحمراء في حفل غرامي؟ (صور)
موضة وجمال
2024-02-05 | 06:21
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فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات مميزة ... كيف بدت النجمات على السجادة الحمراء في حفل غرامي؟ (صور)
فساتين مكشوفة واطلالات مميزة ومتنوعة... كيف بدت النجمات على السجادة الحمراء في حفل غرامي؟ (صور)
وصل أكبر نجوم الموسيقى إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024.
يوم الأحد، انتظر المعجبون بفارغ الصبر معرفة من سيعود بأكبر الجوائز في تلك الليلة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وكانت دوا ليبا، البالغة من العمر 28 عاماً، من أوائل الذين وصلوا إلى السجادة الحمراء وكادت أن تتعرض لخلل كبير في ملابسها بفستان معدني.
وترك الفستان الرمادي طويل الأكمام الذي يصل إلى الأرض صدرها مكشوفًا تقريبًا مع خط رقبة عميق.
وارتدت تايلور سويفت فستانًا أبيض مع ذيل كبير والعديد من القلائد وقفازات سوداء بطول الذراع.
بدورها، كانت هايدي كلوم، عضو لجنة تحكيم America's Got Talent، مبتسمة وهي تقف أمام المصورين، وكان ثوب هايدي، البالغة من العمر 50 عامًا، يبقي صدرها مغطى بقماش أسود يشبه حمالة الصدر ومخطط فضي لامع.
وفي الوقت نفسه، كان بطنها معروضا بالكامل تحت القماش الشفاف.
أوليفيا رودريغو ارتدت فستانًا قديما من فيرساتشي يعود لعام 1995، وهو فستان أبيض ضيق ومزيّن بالترتر الملون في كل مكان.
بدورها، سارت دوجا كات، البالغة من العمر 28 عامًا، على السجادة الحمراء مرتدية زيًا مشدًا ضيقًا وشفافًا أظهر نظرة خاطفة على حلماتها مع قماش ممدود بشكل خجول خلفها.
بيلي بيلي، الحائزة على جائزة غرامي، والبالغة من العمر 22 عامًا، مشت على السجادة الحمراء بإطلالة تتماشى تمامًا مع أسلوبها.
وارتدت مغنية Bad Guy سترة باربي فضفاضة باللونين الوردي والأسود بينما كانت ترتدي قميصًا أبيض تحتها، وسروالاً أسود.
وارتدت الفنانة مايلي سايروس، البالغة من العمر 31 عامًا، والمرشحة لجائزة غرامي ست مرات، قطعة ذهبية أظهرت بعضًا من الجلد الكبير.
هذا وصدمت كات غراهام المشاهدين من خلال ظهورها من دون حمالة صدر على السجادة الحمراء، وكان ثدياها مكشوفان تقريبًا.
وأضافت زوجًا من القفازات بطول الكوع ودبوس جرامي صغير.
وفي سياق متصل، بدت ميغان فوكس مثيرة في فستان فضي على شكل سلسلة مع شعر وردي بلون الحلوى.
وكان شكل ميغان ملفتًا للنظر في فستان شبكي فضي شبه شفاف وشعر وردي بلون الحلوى أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء.
وأذهلت باريس هيلتون الجميع بفستانها الأزرق اللامع.
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