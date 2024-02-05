اختفت الوشوم عن جسدها بالكامل... ابنة مايكل جاكسون تصعق الجمهور بإطلالتها في حفل غرامي (صور)

أحدثت باريس جاكسون، ابنة الراحل مايكل جاكسون، تغييراً جذرياً في مظهرها أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي بنسختها لـ66.

ويبدو أن ابنة مايكل جاكسون قد أزالت جميع وشمها بالكامل، إلا أنه في الواقع، قامت ببساطة بتغطيتها بمساحيق التجميل.

ولدى باريس، 25 عاماً، 80 وشماً في أنحاء جسدها. لكن ليلة الأحد، قررت أن تخفيها كلها في إطلالتها.

وشاركت عارضة الأزياء مقطع فيديو من وراء الكواليس لعملية تغطية الوشوم عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، موضحةً في خانة التعليقات: "كانت شركة CoverFX جدية عندما قالت إن كريم الأساس الشامل سيغطي جسدي بالكامل."

وبدأ الفيديو وهي تتجه نحو الكاميرا قائلةً: "استعدوا معي لحفل غرامي".

وقالت: "أنا أحب الوشوم الخاصة بي، وأحب ثقوب الأذن، وأحب كل ما يتعلق بتعديل الجسم، والفن. ولكن في بعض الأحيان لا أريد أن يصرف انتباهي عن الفن الذي يمثل الموضة التي أرتديها".