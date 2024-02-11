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البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
موضة وجمال
2024-02-11 | 12:29
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البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
تحدثت "مارثا ستيوارت" بصراحة عن كيفية الحفاظ على مظهرها الشبابي، ويشمل ذلك البوتوكس والليزر، حيث تكلمت بالتفاصيل عن التعديلات التجميلية التي قامت بها مع طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور "دان بلكين"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي هذا السياق، كشفت المرأة البالغة 83 عاما، عن روتينها الدقيق لمكافحة علامات الشيخوخة بالإضافة إلى الإجراءات التجميلية، وأخبرت الأخيرة عن اعتماد الدكتور بلكين على مدى السنوات الخمس الفائتة روتين البوتوكس والفيلر الملائم لطبيعة خطوط وجهها.
كذلك، استخدم بلكين القليل من البوتوكس في خط الفك لتقليل تجاعيد الرقبة، والحفاظ على عضلات الخد التي يستطيع سحبها أكثر، كما اعترف الطبيب باستخدام مواد الحشو التي تحبها ستيوارت والمعروفة بـ"مواد حشو التحفيز الحيوي"، مضيفًا أنه في كثير من الأحيان يأتي العملاء ويطلبون منه عدم المبالغة في ملئها لأنهم لا يريدون ذلك.
كما حفّز كل من ستيوارت وبلكين استخدام الكولاجين في خديها وعلى الفك للحصول على القليل من السمنة والحجم كي لا يكون مجوفًا، وهذا ما ساعد ستيوارت على إخفاء علامات الشيخوخة والتقدم في السن.
وفي حين اعترف الدكتور بلكين بأن الحشو مثير للجدل نوعًا ما هذه الأيام، خصوصًا إذا كان مبالغًا به، حيث أن هناك اتجاهًا لإذابة الحشو، والعديد من المشاهير يذوبونه، إلا أنه لا يزال المفضل عند القيام به بشكل صحيح.
كما يستخدم الدكتور بلكين علاجات الليزر على ستيوارت، فهذا يساعد على تقوية منطقة أعلى الصدر، ووصفتها الأخيرة بأنها فعالة ولكنها مؤلمة، كذلك تنسب الفضل إلى البيلاتس في مساعدتها على الحصول على مظهر متناغم.
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