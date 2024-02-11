الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!

موضة وجمال
2024-02-11 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!

البوتوكس والفيلر ساعدها في المحافظة على مظهر شابة ثلاثينية... رغم أنها في الثمانينات: وهذا ما نصحت به!

تحدثت "مارثا ستيوارت" بصراحة عن كيفية الحفاظ على مظهرها الشبابي، ويشمل ذلك البوتوكس والليزر، حيث تكلمت بالتفاصيل عن التعديلات التجميلية التي قامت بها مع طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور "دان بلكين"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي هذا السياق، كشفت المرأة البالغة 83 عاما، عن روتينها الدقيق لمكافحة علامات الشيخوخة بالإضافة إلى الإجراءات التجميلية،  وأخبرت الأخيرة عن اعتماد الدكتور بلكين على مدى السنوات الخمس الفائتة روتين البوتوكس والفيلر الملائم لطبيعة خطوط وجهها.

كذلك، استخدم بلكين القليل من البوتوكس في خط الفك لتقليل تجاعيد الرقبة، والحفاظ على عضلات الخد التي يستطيع سحبها أكثر، كما اعترف الطبيب باستخدام مواد الحشو التي تحبها ستيوارت والمعروفة بـ"مواد حشو التحفيز الحيوي"، مضيفًا أنه في كثير من الأحيان يأتي العملاء ويطلبون منه عدم المبالغة في ملئها لأنهم لا يريدون ذلك. 

كما حفّز كل من ستيوارت وبلكين استخدام الكولاجين في خديها وعلى الفك للحصول على القليل من السمنة والحجم كي لا يكون مجوفًا، وهذا ما ساعد ستيوارت على إخفاء علامات الشيخوخة والتقدم في السن. 

وفي حين اعترف الدكتور بلكين بأن الحشو مثير للجدل نوعًا ما هذه الأيام، خصوصًا إذا كان مبالغًا به، حيث أن هناك اتجاهًا لإذابة الحشو، والعديد من المشاهير يذوبونه، إلا أنه لا يزال المفضل عند القيام به بشكل صحيح.

كما يستخدم الدكتور بلكين علاجات الليزر على ستيوارت، فهذا يساعد على تقوية منطقة أعلى الصدر، ووصفتها الأخيرة بأنها فعالة ولكنها مؤلمة، كذلك تنسب الفضل إلى البيلاتس في مساعدتها على الحصول على مظهر متناغم.

آخر الأخبار

منوعات

موضة وجمال

والفيلر

ساعدها

المحافظة

ثلاثينية...

الثمانينات:

ملكة جمال اليابان المولودة في أوكرانيا تتخلى عن لقبها... والسبب: علاقة غرامية؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-09

امرأة ستينية بمظهر شابة عشرينية تتسبب بالذهول للمتابعين... وهذا ما تعتمده للحفاظ على لياقتها!

LBCI
منوعات
2023-12-13

كانت تصرخ بشدة واعتقدوا أنها في خطر... شابة تقع في موقف محرج وهذا ما كانت تقوم به في الواقع!

LBCI
منوعات
2024-02-09

شابة تبدي انزعاجها من أشعة الشمس في سيدني... وهذا ما أصابها هناك! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-23

"كانت سيارتك تحاول إخبارك بعدم الذهاب"... شابة تروي تفاصيل موعدها الكارثيّ: ذهب الى المرحاض وهذا ما حصل بعدها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-02-08

ملكة جمال اليابان المولودة في أوكرانيا تتخلى عن لقبها... والسبب: علاقة غرامية؟!

LBCI
موضة وجمال
2024-02-05

اختفت الوشوم عن جسدها بالكامل... ابنة مايكل جاكسون تصعق الجمهور بإطلالتها في حفل غرامي (صور)

LBCI
موضة وجمال
2024-02-05

"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2024-02-05

فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات مميزة ... كيف بدت النجمات على السجادة الحمراء في حفل غرامي؟ (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-19

نقابة المالكين تدعو القاطنين في المباني القديمة الى التنبه من أي خلل قد يصيبها بسبب الطقس

LBCI
فنّ
2023-12-13

والد بريتني سبيرز يخضع لعملية بتر ساقه.. ويظهر إلى العلن للمرة الأولى (صور)

LBCI
منوعات
2024-02-08

لقاءات وتجارب عاشتها مع الفضائيين عندما كانت طفلة... سيدة تكشف تفاصيل تجربتها الصادمة للمرة الأولى!

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-13

توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان

LBCI
رياضة
13:32

بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة

LBCI
أخبار دولية
13:30

اثيوبيا والحلم القديم الجديد… هل يشعل القرن الافريقي؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

اسرائيل وحماس في مناورة جديدة حول صفقة الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بغداد تريد واشنطن خارجها.. فهل تنجح المفاوضات ؟

LBCI
رياضة
13:28

قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم..فكيف بدت الأجواء الاحتفالية؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية من خلف القضبان… وجهات دولية تطالب التحقيق بالنتائج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

يحيى جابر وثلاث مسرحيات كوميدية مستوحاة من المجتمع اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:07

هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد

LBCI
حال الطقس
02:00

منخفضات جوية بانتظارنا...

LBCI
آخر الأخبار
02:34

سقوط مبنى من ٥ طوابق في صحراء الشويفات وفرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عملت على إخلائه

LBCI
منوعات
05:34

ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

أهالي الشويفات استفاقوا على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:22

خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم

LBCI
منوعات
12:44

بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More