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مستوحاة من المصابيح والكيمونو... إليكم تشكيلتَي "توري بورتش" و"كارولينا هيريرا" في أسبوع الموضة (فيديو)

موضة وجمال
2024-02-14 | 05:21
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مستوحاة من المصابيح والكيمونو... إليكم تشكيلتَي &quot;توري بورتش&quot; و&quot;كارولينا هيريرا&quot; في أسبوع الموضة (فيديو)
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مستوحاة من المصابيح والكيمونو... إليكم تشكيلتَي "توري بورتش" و"كارولينا هيريرا" في أسبوع الموضة (فيديو)

على أنغام موسيقى فرقتَي "كيور" Cure و"جوي ديفيجن" Joy Division، سارت عارضات يرتدين تنانير مستوحاة من أغطية المصابيح ضمن تشكيلة موسم الخريف والشتاء لسنة 2024 للمصممة الأميركية توري بورتش التي أحيت الاثنين الذكرى العشرين لعلامتها التجارية في إطار أسبوع الموضة في نيويورك.
 
وفي حديثها عن هذه التنانير ذات الألوان، وخصوصاً البرتقالي الزاهي والفيروزي، والمواد البرّاقة، أوضحت المصممة لوكالة فرانس برس وهي تضحك "لقد ألهمني غطاء مصباح".
 
واضافت "أردت زوايا حادة، لكني أردت أن تكون التنورة قابلة للخلع والطيّ في وقت قصير، تقريباً على طريفة فن الأوريغامي" الياباني لطي الورق.
 
ومن أبرز القطع في التشكيلة التي عرضتها في أروقة مكتبة مانهاتن الكبيرة، تنورة تُلبَس مع بلوزات خفيفة ذات أكمام طويلة وأغطية للرأس.
 
أما تشكيلة المدير الفني لدار "كارولينا هيريرا" ويس غوردون التي عُرضت في الطبقة الحادية والأربعين من مبنى وول ستريت، فبدت وفية لنمط هذه الماركة التي تأسست عام 1981، ومعززة بالكشكش على الأكمام والتنانير، بالإضافة إلى التطريز، وحضرت فيها التصاميم التقليدية للدار، من تنانير ضيقة أو مكشكشة، وبدلات ذات مربعات باللونين الأبيض والأسود، مع أكمام مستوحاة من الكيمونو الياباني.
 
وظهرت بصمة ويس غوردون على تصاميم الدار النيويوركية من خلال الألوان، إذ ابتعد عن الأسود والأبيض والبني ليجمع كتلاً من اللونين الأحمر أو الأزرق الداكن مع الأسود والوردي والأصفر وأنماط الأزهار. وأوضح لوكالة فرانس برس أن كل ذلك يهدف إلى أن تكون المرأة "بلا خجل وقوية وواثقة من نفسها".
 
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

أزياء

توري بورتش

كارولينا هيريرا

مجموعة

خريف شتاء 2024

نيويورك

مستوحاة

الكيمونو الياباني

أغطية المصابيح.

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