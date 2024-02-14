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ما زلتِ مترددة في ما سترتدين بعيد الحب؟ استوحي من هذه الإطلالات المختلفة (صور)
موضة وجمال
2024-02-14 | 10:18
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ما زلتِ مترددة في ما سترتدين بعيد الحب؟ استوحي من هذه الإطلالات المختلفة (صور)
يُعدّ عيد الحب فرصةً رائعةً للتعبير عن مشاعركِ من خلال أزيائكِ، سواء كنتِ تقضينَه مع صديقاتكِ، أو شريك حياتكِ، أو حتى بمفردك.
إليكِ 6 إطلالات مناسبة لمختلف أنشطة عيد الحب:
- الخروج مع الفتيات:
الزي: فستان أحمر ياقوتي، مع حذاء أسود بكعب عالٍ.
العطر: عطر جريء ومليء بالذوق.
أحمر الشفاه: أحمر شفاه جريء بلون أحمر أو فوشيا.
- وجبة غداء بمناسبة عيد الحب:
الزي: بدلة جسم بسيطة، وسترة جلدية كلاسيكية، وتنورة مميزة.
العطر: عطر بسيط وأحمر شفاه مقاوم للماء.
- جلسة قهوة في مقهى:
الزي: قميص أبيض بأزرار، وجينز، وأحذية باليه مسطحة.
الإكسسوارات: ألوان حمراء زاهية، وقلوب، وأحذية مرصعة بأحجار الراين.
أحمر الشفاه: أحمر شفاه لا يتلطخ.
- مشاهدة فيلم في المنزل:
الزي: بيجامة مريحة، ونعال مريحة، وبطانية ناعمة.
الإكسسوارات: ربطة شعر كبيرة الحجم مصنوعة من الساتان.
العناية بالبشرة: مرطب شفاه باللون الوردي.
- حلبة التزلج على الثلج:
الزي: سترة جميلة، ومعطف لطيف، وأسمك الجوارب الممكنة باللون الزهري.
العطر: رائحة الفانيليا.
- عشاء مع عرض:
الزي: سترة، وتنورة ضيقة مع أربطة قابلة للتعديل.
أحمر الشفاه: أحمر شفاه أحمر جريء.
نصائح إضافية: اختاري أزياءً تُشعركِ بالثقة بالنفس والجمال ولا تترددي في إضافة لمستكِ الشخصية إلى أي زي. تأكدي من أن أزيائكِ مناسبة لحالة الطقس واستمتعي بوقتكِ وعبّري عن حبّكِ بأسلوبكِ الخاص!
مصدر
آخر الأخبار
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