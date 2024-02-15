بعد تشوّه وجهها بالكامل... ممثلة عالمية تشكر طبيب تجميل شهير من أصول لبنانية لإنقاذها... إليكم ما حصل! (صور)

بعد تشوّه وجهها بالكامل... ممثلة عالمية تشكر طبيب تجميل شهير من أصول لبنانية لإنقاذها... إليكم ما حصل! (صور)

شكرت الممثلة "ماكنزي ويستمور" جرّاح التجميل الذي أنقذ حياتها بعد استخدامها كمية كبيرة من الحشو ما أدى إلى إصابتها بالتهابات وأورام عدة، وإجراء عملية جراحية لتجديد شباب الوجه بالكامل.



وشكرت ويستمور، البالغة من العمر 46 عامًا، جرّاحها بول ناصيف، الأميركي من أصول لبنانية، في منشور على منصة انستغرام، كاشفة أن دوامة العملية الشاقة استغرقت عامين.



وأظهرت ويستمور في سلسلة من الصور التبدل في وجهها بعد الجراحة التي خضعت لها عام 2022، بدءاً من اليوم الذي أجرت فيه عملية إعادة بناء الوجه على يد الدكتور "بول ناصيف".



وبدا وجه ويستمور في الصور الأولية منتفخًا ومصابًا بكدمات، مع ضمادات حول وجهها، حيث قام الطبيب بتذويب مادة الحشو، وخضعت لعملية شد وجه عميقة ورفع الحاجب.



ومع مرور الوقت، أصبح وجهها أكثر طبيعية، مع إزالة الحشو وقام طبيبها بإجراء عملية إعادة بناء كاملة للوجه.



وكانت ويستمور قد اعترفت سابقًا بالإفراط في الحقن التجميلية في وجهها، معترفة بأن ذلك جاء بسبب اضطراب في الأكل أصيبت به بعد حصولها على دور في فيلم "Passions" عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها.



وبدأت في البداية بالحصول على مادة حشو بمحاولة منها لتعديل وجهها الهزيل والضعيف، ما أدى إلى أكثر من عقدة بسبب استخدام تلك المادة.



وفي هذا السياق، حذّر الدكتور ناصيف الناس من خطورة عدم تنظيم الوقت بين مواعيد الحقن والمبالغة بها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى امتلاء الجلد بسرعة كبيرة.