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حقيقة مدهشة ومفيدة عن المعاطف... هذا ما كشفته إحدى خبيرات الموضة! (فيديو)
موضة وجمال
2024-02-16 | 09:56
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حقيقة مدهشة ومفيدة عن المعاطف... هذا ما كشفته إحدى خبيرات الموضة! (فيديو)
حقيقة مدهشة ومفيدة عن المعاطف... هذا ما كشفته إحدى خبيرات الموضة! (فيديو)
شاركت "جولز"، على موقعها عبر منصة تيك توك، حقيقة مثيرة للاهتمام حول معطفها والذي أثار دهشة متابعيها، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وأوضحت خبيرة الموضة أن العروة والأزرار الموجودة على أكتاف المعاطف موجودة لأكثر من أنّها مجرد زينة، وكان لها في الواقع هدف مستوحى من الملابس العسكرية.
ووفقًا لجول، يمكن استخدام الأشرطة الموجودة على الكتفين للحفاظ على الحقيبة في مكانها، وهو ما قد يكون أمرًا صعبًا بشكل خاص في الشتاء عند ارتداء معاطف كبيرة وضخمة.
ثم أوضحت جولز ما قصدته من خلال فك أزرار معطفها عند الكتف ووضع حزام حقيبتها فوقه قبل القيام بذلك مرة أخرى.
وبحسب جولز، حلقات الكتف ليست زخرفية، بل إنها مستوحاة من الزي العسكري، موضحة أنها بدأت كديكور للزي الرسمي، ثم استُخدمت لاحقًا لأهداف عملية مثل تأمين الأسلحة.
وفي هذا السياق، لاقى المقطع انتشارًا هائلًا، خصوصًا بعد معرفة المتابعين السبب الأساسي وراء أحزمة الكتف.
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