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أخطاء شائعة تقعون بها عند وضع البلسم وغسل الشعر بالشامبو... هذا ما أوضحه مصفف شعر المشاهير!

موضة وجمال
2024-02-20 | 10:05
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أخطاء شائعة تقعون بها عند وضع البلسم وغسل الشعر بالشامبو... هذا ما أوضحه مصفف شعر المشاهير!
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أخطاء شائعة تقعون بها عند وضع البلسم وغسل الشعر بالشامبو... هذا ما أوضحه مصفف شعر المشاهير!

أخطاء شائعة تقعون بها عند وضع البلسم وغسل الشعر بالشامبو... هذا ما أوضحه مصفف شعر المشاهير!

يمكن أن يكون غسل الشعر مهمة تستغرق وقتا طويلا ولكنه ضروري لشعر صحي. 

وقال مصفف شعر المشاهير الأجانب جوناثان فان نيس، إن الناس يرتكبون أخطاء فادحة عندما يتعلق الأمر بروتين غسل الشعر.

وأوضح جوناثان في فيديو يشرح فيه كيفية العناية بالشعر، أنه أولاً لسنا بحاجة لتشغيل المياه عند وضع المرطب على الشعر. 

وبعد ذلك، قام بوضع المرطب على أطراف شعره قبل فرك الزوائد على فروة رأسه وجذور شعره، وفق موقع "ميرور".

وأضاف: "الآن، هذا هو أكبر خطأ يرتكبه الناس عندما يقومون بترطيب شعرهم، فهم لا يستخدمون فرشاة لفك التشابك أثناء الاستحمام. وإذا كنت تستخدم أصابعك فقط للقيام بذلك، فأنت لا تقوم بتوزيع البلسم بشعرك حقًا."

وتابع جوناثان: "لذا، تأكدوا من استخدام فرشاة مبللة أو مشط واسع الأسنان أثناء الاستحمام لنشر البلسم من الجذور إلى الأطراف. وإلا فإن شعرك لن يحصل على الفوائد الكاملة للبلسم. "

وعندما عارض بعض المتابعين جوناثان، معتبرين أنه ليس من الصحيح تمشيط الشعر المبلل، رد عليهم قائلاً إنه إذا تم تمشيط الشعر بلطف، فلن يتكسر.

كما قدم جوناثان نصيحته حول كيفية غسل الشعر بالشامبو. وأوضح أن الخطوة الأولى هي الحصول على شامبو جيد يناسب احتياجات شعر كل شخص. فالأشخاص الذين يريدون شعراً ناعماً، يجب أن يستخدموا شامبو مرطب، وإذا كانوا يريدون تكثيف حجمه يجب اختيار الشامبو المناسب لذلك.

ثم أكد أنه عند غسل الشعر بالشامبو، يحتاج الأشخاص إلى وضع المنظف على كل جزء من فروة رأسهم، أي الجزء العلوي والجوانب والظهر. كما يجب إضافة القليل من الماء إلى الشامبو لمساعدته على الانتشار عبر الرأس بسهولة.

وأضاف جوناثان: "أستخدم أطراف أصابعي لعمل حركات دائرية ولإزالة أي أوساخ وبقايا. أنا لا أفرك أطراف شعري بالشامبو، فهو مخصص أكثر لفروة الرأس، أما الأطراف فلا تحتاج حقًا إلى الترطيب، والصابون سيصل إليها على أي حال".

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