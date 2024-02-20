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إطلالات غريبة وحركات مثيرة للجدل خلال أسبوع الموضة في لندن! (فيديو)

موضة وجمال
2024-02-20 | 09:53
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إطلالات غريبة وحركات مثيرة للجدل خلال أسبوع الموضة في لندن! (فيديو)
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إطلالات غريبة وحركات مثيرة للجدل خلال أسبوع الموضة في لندن! (فيديو)

إطلالات غريبة وحركات مثيرة للجدل خلال أسبوع الموضة في لندن! (فيديو)

استطاعت العارضات لفت الأنظار خلال أسبوع الموضة في لندن، وخلقن بلبلة في مجتمع الموضة من خلال السير على المدرج بسلسلة من الإطلالات الغريبة، بما في ذلك الفساتين الشفافة للغاية والتي بالكاد غطت أجسامهن.

وتم خلال العرض تسليط الضوء على علامة الملابس النسائية "Di Petsa"، والتي تأسست عام 2019 على يد المصممة اليونانية "ديميترا بيتسا"، كما اكتسبت العلامة التجارية الجديدة نسبيًا دعمًا من المشاهير، حيث ارتدى كل من "جيجي حديد"، "دوجا كات"، "بيلا حديد" وغيرهن تصميمات معقدة.

ولكن العرض أثار بلبلة واسعة بين روّاد الموضة والمتابعين، حيث ارتدت إحدى العارضات فستانًا شفافًا يكشف عن أعضاء جسدها، ويرمز المظهر إلى "قبول الذات".

هذا واعتلت عارضتان منصة العرض في الوقت نفسه خلال عرض دي بيتسا، وقامتا بأداء تفسيري، حيث احتضنتا بعضما البعض من خلال فساتينهما الشبكية الشفافة بألوان البشرة.

وفي مرحلة ما، ظهرت عارضة أزياء وهي تجثو على ركبتيها بينما تحدّق مباشرة في الأخرى، وبعد لحظات، ظهرت العارضتان بشكل غريب وهما تحتضنان بعضهما البعض بطريقة غير مألوفة.

كما صعدت عارضة أزياء مختلفة إلى المدرج في مجموعة جريئة، حيث ارتدت قطعة قماش متناثرة، كما أنه لم يتوقف العرض الغريب عند هذا الحد، بل قامت العلامة التجارية بتنسيق ثنائية من بين العارضات على المدرج معًا، ولكن هذه المرة بإطلالات وحركات مثيرة.

ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر غرابة في الأداء هو أن الثنائية النسائية قامتا بحركات غير مألوفة على المسرح، وعند مسك اليدين قبّلتا العارضتان بعضهما البعض عندما وصلتا إلى نهاية المدرج.
 
 
 
 
 
 
 

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